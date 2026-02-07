Espana agencias

Vidorreta: “Han sido mejores que nosotros en todo y han ganado con total merecimiento”

Guardar

Burgos, 7 feb (EFE)-. El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, reconoció sin rodeos la superioridad de San Pablo Burgos, destacando especialmente la energía y el compromiso con los que el conjunto de Porfi Fisac afrontó el partido y destacó que "fueron mejores" y ganaron "con total merecimiento".

El técnico vasco situó el desarrollo del encuentro en los detalles mal gestionados por su equipo, pese a una primera reacción en el segundo cuarto, las malas decisiones permitieron a Burgos marcharse al descanso con ventaja. A su juicio, el inicio del tercer cuarto fue el momento clave del partido.

“Ha sido pobrísimo por nuestra parte, no hemos sido capaces de competir y se han ido de 16 puntos”, explicó, admitiendo que esa desventaja fue ya demasiado pesada para una remontada real.

Vidorreta también puso el foco en las bajas y los problemas en la dirección de juego.

La ausencia de Marcelinho Huertas fue un condicionante, aunque el técnico evitó excusas: "La baja de Marce es un hecho y tenemos que ser capaces de jugar sin él. Si hemos reaccionado dos veces este partido, vamos a poder hacerlo”.

Más crítico se mostró con el rendimiento de los manejadores, especialmente Bruno Fitipaldo, incómodo y con demasiadas pérdidas. “Hemos tenido 20 pérdidas, 15 de los bases. En algunos momentos no supimos leer la agresividad defensiva de Burgos, y eso hay que mejorarlo”.

Por último, Vidorreta valoró el contexto físico del encuentro, con Burgos jugando solo el fin de semana y Tenerife llegando tras un duro partido intersemanal, y quiso dejar un mensaje positivo al rival.

“La energía de San Pablo se ha notado, pero tenemos que estar acostumbrados a estas situaciones”, señaló.

También deseó lo mejor al conjunto burgalés, a pesar de que “es una situación complicada, aunque hoy haya mejorado. Tienen que recibir a equipos de otro nivel y sacar partidos de esos. Con 7 u 8 victorias se pueden salvar, y si juegan con la energía de hoy, tienen que creer”.EFE

vfr/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un herido por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Infobae

Ibon Navarro: “Los jugadores que estaban sanos son los que han sacado el partido”

Infobae

95-106. Cacok lidera el triunfo de un sólido UCAM Murcia en Lugo

Infobae

Andalucía atiende 722 emergencias por la borrasca Marta y mantiene 11.089 desalojados

Infobae

Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros