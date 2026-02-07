Vidorreta: “Han sido mejores que nosotros en todo y han ganado con total merecimiento”

Burgos, 7 feb (EFE)-. El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, reconoció sin rodeos la superioridad de San Pablo Burgos, destacando especialmente la energía y el compromiso con los que el conjunto de Porfi Fisac afrontó el partido y destacó que "fueron mejores" y ganaron "con total merecimiento".

El técnico vasco situó el desarrollo del encuentro en los detalles mal gestionados por su equipo, pese a una primera reacción en el segundo cuarto, las malas decisiones permitieron a Burgos marcharse al descanso con ventaja. A su juicio, el inicio del tercer cuarto fue el momento clave del partido.

“Ha sido pobrísimo por nuestra parte, no hemos sido capaces de competir y se han ido de 16 puntos”, explicó, admitiendo que esa desventaja fue ya demasiado pesada para una remontada real.

Vidorreta también puso el foco en las bajas y los problemas en la dirección de juego.

La ausencia de Marcelinho Huertas fue un condicionante, aunque el técnico evitó excusas: "La baja de Marce es un hecho y tenemos que ser capaces de jugar sin él. Si hemos reaccionado dos veces este partido, vamos a poder hacerlo”.

Más crítico se mostró con el rendimiento de los manejadores, especialmente Bruno Fitipaldo, incómodo y con demasiadas pérdidas. “Hemos tenido 20 pérdidas, 15 de los bases. En algunos momentos no supimos leer la agresividad defensiva de Burgos, y eso hay que mejorarlo”.

Por último, Vidorreta valoró el contexto físico del encuentro, con Burgos jugando solo el fin de semana y Tenerife llegando tras un duro partido intersemanal, y quiso dejar un mensaje positivo al rival.

“La energía de San Pablo se ha notado, pero tenemos que estar acostumbrados a estas situaciones”, señaló.

También deseó lo mejor al conjunto burgalés, a pesar de que “es una situación complicada, aunque hoy haya mejorado. Tienen que recibir a equipos de otro nivel y sacar partidos de esos. Con 7 u 8 victorias se pueden salvar, y si juegan con la energía de hoy, tienen que creer”.EFE

vfr/asc