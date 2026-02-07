Varios miles de personas se manifiestan en Barcelona por un servicio de Rodalies digno

Barcelona, 7 feb (EFE).- Varios miles de personas se manifiestan esta tarde por el centro de Barcelona en protesta por la degradación del servicio de Rodalies (Cercanías) y para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno.

La marcha, convocada por las principales plataformas de usuarios de Rodalies, han partido pasadas las 17.00 horas desde la estación de França de Barcelona y se dirigirá a la céntrica plaza Sant Jaume.

Encabeza la manifestación una pancarta con el lema "Sense trens no hi ha futur" ("Sin trenes no hay futuro").

Esta es la segunda manifestación que se celebra este sábado para denunciar el caos del servicio de Rodalies después de la convocada a mediodía por los principales partidos y entidades independentistas, que ha reunido a unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana, y 30.000, según los organizadores. EFE

