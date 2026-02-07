Espana agencias

Varias asociaciones de usuarios denuncian que Rodalies ha tocado fondo y urgen soluciones

Guardar

Barcelona, 7 feb (EFE).- Varias asociaciones de usuarios de Rodalies han denunciado este sábado que el servicio "ha tocado fondo", han culpado de ello a Renfe, Adif y al Gobierno y han urgido "soluciones" para garantizar la movilidad de los ciudadanos.

En nombre de las entidades de usuarios del transporte público, la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha denunciado, al inicio de la manifestación convocada esta tarde en Barcelona para exigir soluciones ante el mal funcionamiento de Rodalies, que los usuarios "están mal física y psicológicamente" porque llegan tarde "a la vida, al trabajo y a la vida" en general.

Por ello, ha exigido saber "cuándo" y "cómo" se invertirá para solventar los problemas de la red, de los que culpa principalmente a "Renfe, Adif y a Madrid", ha dicho en referencia al Estado.

"No aguantamos más. No se nos puede pedir más paciencia. Nuestras vidas están al límite. El usuario está desgastado. Hoy mucha gente no estará aquí porque no llega (en tren)", ha añadido.

"Se ha acabado con que el usuario pague los platos rotos de décadas de desinversión", ha clamado.

Por su parte, el presidente de la asociación por la Promoción del Transporte Público, Adrià Ramírez, también en nombre de las entidades convocantes, ha llamado a priorizar el servicio de Rodalies y a "acabar con el modelo centralista de Renfe y Adif".

Varios miles de personas se manifiestan a esta hora por el centro de Barcelona para protestar por la degradación del servicio de Rodalies y para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno.

También al inicio de la manifestación, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defendido que la independencia es la única solución ante los problemas de movilidad en Cataluña y ha exigido al Estado y a la Generalitat que garanticen el derecho a la movilidad.

En nombre de los sindicatos, el secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ha lamentado la desinversión en Rodalies en las últimas décadas y la descoordinación evidenciada por las administraciones.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, ha denunciado la "política clasista" que ha llevado al Estado en las últimas décadas a priorizar la Alta Velocidad sobre servicios como Rodalies. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Torres admite que "no son buenos" resultados para el PSOE los de Aragón que justifica en el tiempo para prepararlas

Torres admite que "no son

La Junta de Extremadura acuerda el desalojo voluntario de tres pedanías de Badajoz

Infobae

ERC, Junts, Comuns y la CUP exigen soluciones a las deficiencias de Rodalies

Infobae

Núñez (PP) niega rotundamente presiones de Génova en relación al Estatuto de C-LM: "Hemos actuado de manera soberana"

Núñez (PP) niega rotundamente presiones

0-0. Ander Cantero sostiene al Burgos en Las Palmas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carambola tras las elecciones

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami