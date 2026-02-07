Varias asociaciones de usuarios denuncian que Rodalies ha tocado fondo y urgen soluciones

Barcelona, 7 feb (EFE).- Varias asociaciones de usuarios de Rodalies han denunciado este sábado que el servicio "ha tocado fondo", han culpado de ello a Renfe, Adif y al Gobierno y han urgido "soluciones" para garantizar la movilidad de los ciudadanos.

En nombre de las entidades de usuarios del transporte público, la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha denunciado, al inicio de la manifestación convocada esta tarde en Barcelona para exigir soluciones ante el mal funcionamiento de Rodalies, que los usuarios "están mal física y psicológicamente" porque llegan tarde "a la vida, al trabajo y a la vida" en general.

Por ello, ha exigido saber "cuándo" y "cómo" se invertirá para solventar los problemas de la red, de los que culpa principalmente a "Renfe, Adif y a Madrid", ha dicho en referencia al Estado.

"No aguantamos más. No se nos puede pedir más paciencia. Nuestras vidas están al límite. El usuario está desgastado. Hoy mucha gente no estará aquí porque no llega (en tren)", ha añadido.

"Se ha acabado con que el usuario pague los platos rotos de décadas de desinversión", ha clamado.

Por su parte, el presidente de la asociación por la Promoción del Transporte Público, Adrià Ramírez, también en nombre de las entidades convocantes, ha llamado a priorizar el servicio de Rodalies y a "acabar con el modelo centralista de Renfe y Adif".

Varios miles de personas se manifiestan a esta hora por el centro de Barcelona para protestar por la degradación del servicio de Rodalies y para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno.

También al inicio de la manifestación, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defendido que la independencia es la única solución ante los problemas de movilidad en Cataluña y ha exigido al Estado y a la Generalitat que garanticen el derecho a la movilidad.

En nombre de los sindicatos, el secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ha lamentado la desinversión en Rodalies en las últimas décadas y la descoordinación evidenciada por las administraciones.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, ha denunciado la "política clasista" que ha llevado al Estado en las últimas décadas a priorizar la Alta Velocidad sobre servicios como Rodalies. EFE

