Valverde: "Ya empezamos a hablar de finales"

Bilbao, 7 feb (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, asume que en el partido de mañana domingo frente al Levante en San Mamés les "urge la victoria" y que, a pesar de que la competición liguera se encuentra aún en la jornada 23ª, "ya empezamos a hablar de finales".

"Es un partido importantísimo para nosotros y también para ellos. Ya empezamos a hablar de finales, a pesar de que queda bastante. A nosotros nos urge la victoria y vamos a poner todo para conseguirla", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa al partido frente al conjunto 'granota'.

Valverde aseguró tener "el foco absolutamente centrado" en este encuentro, sin "mirar demasiado más allá", y en ese horizonte próximo que en las cuatro próximas jornadas van a enfrentar al Athletic a rivales que tiene por debajo en la tabla como el propio Levante, Oviedo, Elche y Rayo Vallecano.

Tampoco considera clave que el partido sea en San Mamés porque aunque en casa tienen "la ayuda del público", a los aficionados "hay que conquistarlos e intentar que se pongan de tu lado y hacerlo con el juego".

"Es igual donde sea el partido, lo importante es la resolución y todos queremos los tres puntos", apostilló un Valverde que espera a un Levante "revitalizado" después de sus últimos resultados.

"Es un equipo que defiende junto y que tiene buen pie para ir hacia delante con buenos jugadores que son rápidos y buenos lanzadores. Es un rival difícil de pasar porque se les ve que son solidarios, están muy juntos y te aprietan. Va a ser un partido muy muy incómodo y muy difícil", admitió.

Valverde, por último, destacó que la victoria del miércoles en Valencia, además de otorgarles la "oportunidad increíble" de disputar una nueva semifinal de Copa, la sexta en las últimas siete temporadas, es "un impulso y una alegría para todos".

"Otras veces la fortuna no cayó de nuestro lado y en este partido si, pero porque lo buscamos, que es de lo que se trata. Ya lo conseguimos también con el Atalanta, cuando todo el mundo también nos daba ya por perdidos. Aunque muchas veces parece que no, el equipo siempre está ahí. A ver si mañana también puede ser y conseguimos la victoria", concluyó el técnico. EFE

