Una victoria y dos derrotas dejan a España fuera de las semis se las Series de 7 en Perth

Redacción Deportes, 7 feb (EFE).- La selección española de rugby 7 no ha podido clasificarse para las semifinales del torneo de Perth (Australia), cuarta etapa de la fase regular de las Series Mundiales, pese a haber ganado a Argentina (26-19), ya que había perdido con anterioridad frente a Sudáfrica (14-33) y Fiyi (24-26).

España tuvo pocas opciones en su debut frente a Sudáfrica, ya que la vigente campeona mundial marcó diferencias en los primeros cinco minutos gracias a los ensayos de Shilton van Wyk, quien culminó un ataque directo desde la melé, y David Brits, desmarcado junto a la banda derecha.

Jeremy Trevithick, máximo anotador del torneo de la semana pasada en Singapur, demostró seguir en vena con un doblete que equilibró el tanteo entre el final de la primera parte y el comienzo de la segunda pero los 'Blitzbokke' mataron el encuentro con nuevas anotaciones de Zain Davids, Zander Reynders y Luan Giliomee (14-33).

La selección nacional tiró del marcador contra Fiyi hasta los dos minutos finales, cuando los subcampeones olímpicos se pusieron por delante por primera vez y vencieron pese al ensayo postrero de Trevithick, el tercero de su cuenta particular, ya que Juanchín Ramos falló la transformación que habría mandado el partido a la prórroga (24-26).

El ala marbellí desbordó a su par para adelantar a los 'Leones' en la primera jugada y se benefició de la exclusión temporal de Joseva Talacolo para posar un segundo ensayo, aunque Sevuloni Mocenacagi acortó distancias todavía en inferioridad numérica y Viwa Naduvalo empató tras robar el saque de centro subsiguiente.

Todavía en la primera parte, Gabriel Rocaries arrancó desde la base de la melé para anotar un precioso ensayo en solitario pero los fiyianos monopolizaron la posesión en la segunda mitad y lograron, gracias a un doblete de Kavekini Tanivanuakula, doblegar la resistencia de la defensa española.

España se hizo con su quinto triunfo consecutivo contra Argentina en el duelo por evitar el último puesto del grupo A, a pesar de que los sudamericanos aprovecharon su dominio del juego aéreo para anotar dos ensayos, mediante Marcos Moneta y Santino Zangara, en poco más de un minuto (0-14).

Jeremy Trevithick continuó con su recital y abrió el marcador español al posar su vigésimo ensayo de la temporada, con el que se colocaba a la cabeza de la tabla de anotadores del circuito, pero Moneta pescaba el oval a cinco metros de la zona de marca para poner en el marcador un inquietante 7-19 al descanso.

La segunda mitad, sin embargo, fue un recital del equipo español, que ahogó a Argentina con su presión defensiva y remontó gracias a tres marcas anotadas por Jaime Manteca, el inevitable Trevithick y Paco Cosculluela, que sellaba el 26-19 final al culminar una salida de melé de Juanchín Ramos por el lado cerrado. EFE

