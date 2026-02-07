Un herido por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Jaén, 7 feb (EFE).- Un hombre ha resultado herido la tarde de este sábado tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén), donde los bomberos están buscando si pudiera haber otras personas entre los escombros.

El herido, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, es un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna.

Según ha informado a EFE el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de emergencia.

El regidor local cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos y sanitarios, que han movilizado el Vehículo de Apoyo Logístico. EFE

