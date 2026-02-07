Espana agencias

Un herido por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Guardar

Jaén, 7 feb (EFE).- Un hombre ha resultado herido la tarde de este sábado tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén), donde los bomberos están buscando si pudiera haber otras personas entre los escombros.

El herido, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, es un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna.

Según ha informado a EFE el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de emergencia.

El regidor local cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos y sanitarios, que han movilizado el Vehículo de Apoyo Logístico. EFE

gd/ilm/cas/fp

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ibon Navarro: “Los jugadores que estaban sanos son los que han sacado el partido”

Infobae

95-106. Cacok lidera el triunfo de un sólido UCAM Murcia en Lugo

Infobae

Andalucía atiende 722 emergencias por la borrasca Marta y mantiene 11.089 desalojados

Infobae

Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen)

Infobae

Corbalán: “Supimos mantener la diferencia y estar concentrados cuando más importaba”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros