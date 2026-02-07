Un desprendimiento interrumpe el tramo de circulación entre La Bazagona y Monfragüe

Madrid, 7 feb (EFE).- Una incidencia por desprendimiento ha interrumpido la circulación del tren de LD Alvia 10690 en el tramo entre La Bazagona y Monfragüe este sábado, según ha informado Adif a través de la red social X.
El tren realizaba el trayecto desde la estación de Chamartín, en Madrid, hasta la estación de tren de Badajoz.
Este Alvia se encuentra detenido en la localidad cacereña de La Bazagona. EFE
