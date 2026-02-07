Espana agencias

Torres llama a votar en Aragón y denuncia la crispación y los insultos en la política

Santa Cruz de Tenerife, 7 feb (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha llamado este sábado a la participación en las elecciones de este domingo en Aragón y ha denunciado la crispación y el uso del insulto en la política, una deriva “inaceptable” que, ha dicho, nada tiene que ver con la democracia.

“Ha acabado una campaña intensa y lo primero es que la gente vaya a votar”, ha señalado Torres, líder del PSOE en Canarias, quien ha afirmado que aunque respetará la jornada de reflexión, su apoyo político es “claro”.

Torres ha lamentado que la política “se esté esclareciendo de una manera inaceptable” y ha rechazado que los mítines se utilicen para insultar al adversario político en lugar de debatir ideas y propuestas.

“La política no es ir a los mítines a insultar al rival político, es proponer ideas y debatirlas”, ha aseverado.

En este sentido, ha advertido de que se está cayendo en “una trampa” promovida por quienes “no creen en la democracia”, basada en el insulto, la amenaza y el miedo.

“Eso se llama fascismo”, ha afirmado, y ha recordado que este tipo de clima ya se vivió en España, con “un golpe militar ilegal e ilegítimo, la muerte de muchas personas y una crispación" que no se acepta en el año 2026.

Torres ha invitado a los aragoneses a acudir a votar y a tener en cuenta valores como la convivencia, la democracia, la pluralidad de ideas y la participación pacífica.

Asimismo, ha animado a que la participación masiva en las urnas sirva para denunciar a quienes utilizan el insulto y la intimidación en política.

“Ante eso nos vamos a rebelar”, ha señalado, y ha añadido que quienes dicen querer “regresar al año 36” encontrarán al PSOE defendiendo entonces y ahora lo mismo: "Democracia, paz y libertad”, frente a lo que ha definido como “totalitarismo, guerra y opresión”.EFE

