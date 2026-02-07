Espana agencias

Toni Bou, a encarrilar el Mundial en Barcelona; Berta Abellán, a revalidar el título

Barcelona, 7 feb (EFE).- El piloto español Toni Bou buscará este domingo encarrilar su vigésimo título de trial indoor, el trigésimo noveno Mundial de su carrera, en un Palau Sant Jordi de Barcelona que volverá a acoger el Women’s Trophy, donde Berta Abellán parte como la gran favorita para revalidar el campeonato.

Con 18 victorias en 20 participaciones, incluidas las últimas seis de manera consecutiva, el piloto catalán (Montesa Repsol) se perfila nuevamente como el rival a batir y el principal candidato al triunfo.

A pesar de arrastrar una doble lesión de hombro que, según él mismo ha reconocido, le impide pilotar al máximo de sus capacidades, Bou llega a este histórico escenario como líder del Mundial, con 115 puntos tras cinco victorias en seis carreras.

Aunque aún restan tres citas con 60 puntos en juego, un triunfo en la capital catalana podría dejar prácticamente sentenciado el título para el piloto de Piera (Barcelona), que aventaja en 34 puntos a su compañero de equipo Gabriel Marcelli y en 41 al tercer clasificado, Jaime Busto (Gas Gas).

Precisamente, Busto ha sido el único capaz de derrotar a Bou esta temporada, en el Trial de Saint-Denis, en la isla de La Reunión, en un Mundial compuesto por 10 paradas, con 20 puntos por victoria.

El cartel del Inversus Trial Indoor incluye también al británico Harry Hemingway (Beta), campeón mundial de Trial2 y reciente podio en Leeds (Reino Unido); al italiano Matteo Grattarola (Beta) y al francés Hugo Dufrese (Beta).

Entre los jóvenes españoles estarán Arnau Farré (Sherco), tercero en el último Mundial de Trial2, y Miquel Gelabert (Honda), que debutará con la moto eléctrica Honda RTL, la primera moto eléctrica en competir en las 49 ediciones del Trial de Barcelona.

En categoría femenina, la principal novedad será que el Women’s Trophy vuelva al formato de una sola jornada, a diferencia del año pasado, cuando se decidió en tres fechas.

Esta modificación abre aún más las opciones para Berta Abellán (Scorpa), que partirá como favorita para lograr por segunda vez consecutiva el título indoor tras su victoria en la pasada edición.

La piloto de Terrassa (Barcelona) tendrá, además, la motivación de poder igualar el récord de tres triunfos en el Palau Sant Jordi de la británica Emma Bristow.

Su principal rival será la italiana Andrea Sofia Rabino (Beta), doble subcampeona mundial, mientras que completan el cartel la checa Denisa Pechackova (Piera Trial Team) y las británicas Kaytlyn Adshead, debutante en Barcelona, y Alice Minta. EFE

