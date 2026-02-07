Temas del día de EFE España del sábado 7 de febrero

TIEMPO BORRASCA

Madrid - Una docena de comunidades autónomas continúan en alerta naranja o amarilla por las fuertes precipitaciones con tormentas y granizo ocasional, así como con rachas muy fuertes de viento, debido a la presencia de dos borrascas: Leonardo, ya en fase madura, y la recién llegada Marta, que impacta ya en el oeste peninsular.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Sevilla - Andalucía afronta las consecuencias de la borrasca Leonardo, con miles de desalojados y la atención puesta en la crecida de algunos ríos, cuando este sábado se esperan lluvias abundantes con la entrada de la nueva borrasca Marta.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TRENES HUELGA

Madrid - El Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) tienen previsto continuar este fin de semana las negociaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita la desconvocatoria de la huelga de trenes anunciada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - Plataformas de usuarios y entidades sociales marchan por el centro de Barcelona para protestar por el servicio de Rodalies, inmerso desde hace más de dos semanas en una crisis sin precedentes que ha colmado la paciencia de los viajeros

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- 17.00 horas.

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - Los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón guardan este sábado la tradicional jornada de reflexión previa a los comicios autonómicos del domingo y aprovechan para descansar tras quince días de campaña electoral.

(Texto enviado a las 08:04; 412 palabras) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS PP

San Lorenzo de El Escorial (Madrid) - El secretario general del PP, Miguel Tellado, participa junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en unas jornadas de Nuevas Generaciones del partido, en medio de la polémica por las acusaciones contra el alcalde Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral contra una exconcejala de esta formación política.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- 10.30 horas.

CONGRESO CONSTITUCIÓN

Madrid - Con tres reformas a sus espaldas, una salud de hierro avalada por la confianza que genera entre los ciudadanos y custodiada con mimo entre los muros del Palacio de Congreso, la Constitución de 1978 se convertirá en breve en la más longeva de la historia de España.

(Texto enviado a las 08:30; 745 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Madrid - Los últimos hallazgos en la investigación a una presunta trama de narcotráfico en la que estaría implicado un exjefe policial de Madrid han destapado una compleja red de relaciones con otros narcos en el extranjero y una supuesta operativa de blanqueo que atraviesa varios continentes y que ha motivado nuevas detenciones esta semana.

(Texto enviado a las 08:00; 1.018 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 802329642)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Los inmigrantes "sin papeles" que residen en España explican a EFE qué impacto esperan que tenga en su día a día la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, que ven como "un acto de justicia" y "un motivo de esperanza" para aumentar su calidad de vida. Julia García González.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023288986)

SOCIEDAD VIVIENDA

Godella (Valencia) - Envejecer entre amigos como alternativa a la soledad o a una residencia llevó a crear la cooperativa valenciana Resistir en 2016, con el sueño de impulsar la construcción de viviendas colaborativas en las que tener una casa independiente junto a espacios comunes en los que convivir y hacer actividades compartidas. Loli Benlloch.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

BENIDORM FEST

Benidorm (Alicante) - Benidorm Fest 2026 despliega la alfombra naranja para el paseo de sus 18 aspirantes a concurso de su quinta edición y la primera desligada de Eurovisión, pero con más inversión en medios y dinero para convertirlo realmente en el gran festival de la música de España.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- 18.00 horas.

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - 'Lorquiana' es una novela gráfica donde, por primera vez, se adaptan tres piezas teatrales de García Lorca en un único argumento y que Planeta Cómic publica este mes. En una entrevista con EFE, el guionista Salva Rubio y la ilustradora María Badía relatan cómo la protagonista vive la juventud de 'Bodas de Sangre', el deseo de ser madre en 'Yerma' y el matriarcado opresor de 'La casa de Bernarda Alba'.

(Texto) (Foto)

VINO TENDENCIAS

Madrid - La apuesta por vender vino en lata, botellas que rozan los 1.000 euros de valor, bodegas con su propia Denominación de Origen o vino elaborado con uva congelada son algunas de las curiosidades e innovaciones por las que apuesta un sector que esta semana ha mostrado lo mejor en el salón Barcelona Wine Week.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- PARTIDOS PP.- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, participa junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López, y el secretario general de NNGG Madrid, José Yepes, en la apertura de la III Academia de la Juventud Madrileña organizada por NNGG Madrid. Real Centro Universitario María Cristina. P.º de los Alamillos, 2 y streaming en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Pontevedra.- PARTIDOS SUMAR.- La portavoz de Sumar en el Congreso y presidenta de Movemento Sumar Galicia, Verónica Barbero, y el secretario general de la formación en la comunidad autónoma, Paulo Carlos López, participan en un acto del partido por una vivienda digna y atienden a los periodistas previamente. Local Social do Burgo, avenida da Coruña, 62. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- PARTIDOS PNV.- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, hace declaraciones a los medios de comunicación sobre asuntos de actualidad política. Alderdi Eder. (Texto) (Foto)

11:15h.- Soria.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, clausura la sectorial sobre ordenación y territorio que organiza su partido en Soria. Palacio de la Audiencia. (Texto) (Foto)

11:20h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOE de Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, informa sobre la reunión que celebra el Comité Regional de su partido, el máximo órgano entre congresos. Hotel Taburiente. C/ Doctor José Navas, 24 A. (Texto) (Foto)

11:30h.- Tegueste (Tenerife).- PARTIDOS PODEMOS.- Los diputados de Podemos en el Congreso Noemí Santana, Martina Velarde y Javier Sánchez Serna comparecen en rueda de prensa antes de la reunión que celebra en Tegueste (Tenerife) el Consejo Ciudadano de su partido en Canarias. Centro Cultural de El Portezuelo.

11:30h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- El secretario general de Junts, Jordi Turull, atiende a los medios antes de participar en la manifestación de la ANC contra el caos en Rodalies. Esquina calles Ausiàs March y Girona. (Texto)

12:00.- Ceutí (Murcia).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, interviene en la presentación del Consejo Asesor de Igualdad del PSRM junto al secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala. Centro Cívico de Los Torraos. Calle Colombia, 4. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Salamanca.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en el acto de presentación de la candidatura del PP de Salamanca a las Cortes. Salón Plaza Mayor del Parador de Salamanca. C/ Teso de la Feria, 2. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La ANC y el Consejo de la República convocan una manifestación en Barcelona bajo el lema "Basta" contra el "deterioro de los servicios más básicos y fundamentales" en Cataluña. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Vitoria.- 3 MARZO.- EH Bildu presenta la exposición de carteles sobre el 3 de Marzo y el programa de actividades del 50 aniversario. Sede EH Bildu. Postas 43. (Texto)

12:30h.- Logroño.- PARTIDOS IU.- El coordinador estatal de IU, Antonio Maillo, participa en un acto público tras la elección del nuevo coordinador de esta formación política en La Rioja en una asamblea. Espacio Lagares. Ruavieja, 20.(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y de los Mauritanos en el exterior de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzouk, en la sede del Ministerio. Palacio de Viana.

16:30h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Exterior de la República Argelina Democrática y Popular, Ahmed Attaf, en la sede del Ministerio. Palacio de Viana.

18:30.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asisten a los actos de celebración del Año Nuevo Chino. Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. Príncipe de Vergara, 146.

ECONOMÍA

Cartagena.- VENTA SABIC.- Segunda jornada del paro de 48 horas de los trabajadores de Sabic ante el anuncio de venta al fondo alemán Mutares. Planta de Sabic.

16:30h.- Barcelona.- RODALIES CATALUÑA.- Declaraciones de los portavoces de las plataformas de usuarios (16.30h) e inicio de la manifestación (17h). Estació de França de Barcelona. Av. del Marquès de l'Argentera. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:15h.- Barakaldo (Bizkaia).- ERTZAINTZA EMPLEO.- Pruebas selectivas para optar a plazas en la Ertzaintza. BEC. (Texto) (Foto)

12:00h.- San Sebastián.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- La familia del histórico dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica celebra un acto en el cementerio de Polloe para conmemorar el 30 aniversario de su muerte. Cementerio de Polloe. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- TIEMPO BORRASCA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la sede de Protección Civil en Madrid para seguir la evolución de la nueva borrasca y sus consecuencias, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A continuación, visitan el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias.

09:00.- Toledo.- TIEMPO BORRASCA.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, preside la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en el Servicio 112 de Castilla-La Mancha.

10:30h.- Sevilla.- TIEMPO BORRASCA.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita la Presa de Torre del Águila en El Palmar de Troya (Sevilla) ante el paso de las borrascas en Andalucía. Declaracionea a las 10:50 horas. Después visita el Puesto de Mando Avanzado del 112 y algunas de las zonas afectadas por el temporal.

10:30h.- Benalúa de las Villas (Granada).- TIEMPO BORRASCA.- La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visita junto al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, Benalúa de las Villas, uno de los municipios afectados por la borrasca Leonardo en la provincia de Granada. Plaza del Ayuntamiento.

11:00h.- Madrid.- TIEMPO BORRASCA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, acude a la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo para continuar el seguimiento de la situación meteorológica e hidrológica. Cobertura gráfica. (Foto) (Vídeo)

11:15h.- Marchal (Granada).- TIEMPO BORRASCA.- El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, junto con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, visitará los municipios de Purullena, Marchal y Beas, afectados por la borrasca Leonardo. Ayuntamiento de Marchal – Calle Escuelas, 5.

CULTURA

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- AGROALIMENTACIÓN FERIA.- El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inauguran la Feria Km.0 Gran Canaria en la Zona Comercial Abierta de Mesa y López.

12:00h.- Toledo.- HISTORIA COMUNEROS.- El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) celebra la 38 edición de su homenaje a los comuneros toledanos, centrado este 2026 en la figura de María Pacheco. Plaza de Zocodover.

12:30h.- Salamanca.- CULTURA EXPOSICIÓN.- La primera exposición retrospectiva de la artista multidisciplinar española y argentina Gabriela Bettini en España podrá verse desde este sábado en el centro de arte contemporáneo DA2 de Salamanca, donde la autora presentará su obra siempre vinculada a los derechos humanos. DA2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Valdemorillo (Madrid).- TOROS VALDEMORILLO.- Corrida de toros de las ganadería de Torrealta para Uceda Leal, Juan Ortega y Pablo Aguado. Plaza de toros de Valdemorillo. (Texto)

18:00h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Alfombra naranja con los 18 participantes de Benidorm Fest 2026 e invitados. Auditorio Rafael Doménech, Centro Cultural de Benidorm. (Texto)

19:00h.- Sevilla.- ICONOGRAFÍA CRISTIANA.- Inauguración de la exposición «La Santa Faz revelada. El rostro y los vestigios». Ateneo de Sevilla. C/ Orfila 7.

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto del grupo de jazz Snarky Puppy, ganador de cinco premios Grammy, y la Metropole Orkest en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio de Tenerife.

21:30h.- San Sebastián.- FIESTAS SAN SEBASTIÁN.- La fiesta de caldereros celebra su día grande con el desfile de las comparsas por las calles de San Sebastián. Parte Vieja.

22:00h.- Gáldar (Gran Canaria).- CARNAVAL GÁLDAR.- Gala Drag Queen del Carnaval de Gáldar (Gran Canaria) y concierto de Efecto Pasillo. Recinto cultural La Quinta.

