Temas del día de EFE España del domingo 8 de febrero de 2026

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - Más de un millón de aragoneses están llamados este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas y en solitario que celebra Aragón, unos comicios que adelantó el presidente, Jorge Azcón, tras no poder llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - Casi toda España está en alerta este domingo por la borrasca Marta, con lluvias fuertes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, y los mayores registros en sierras de Andalucía ya muy castigadas, al tiempo que se anuncian acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro y la mitad norte peninsular, probables también en zonas aledañas de ambas mesetas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Cádiz- Andalucía espera este domingo lluvias menos intensas, pero no se despide aún del tren de borrascas que sacude a la región y que mantiene en vilo a miles de personas que han sido desalojadas de sus viviendas, especialmente en Cádiz, y a los servicios de emergencia desplegados.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Cádiz - Los equipos de expertos en hidrología del Instituto Geológico y Minero de España, dependiente del CSIC, desplegados en Grazalema y otras localidades de las sierras de Cádiz y Ronda creen que hay "una gran incertidumbre" sobre los riesgos por la saturación de los acuíferos de la zona y que éstos "van a persistir" cuando acaben las lluvias, según explica a EFE el coordinador de este equipo, Juan Carlos García. Isabel Laguna (ENTREVISTA)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SANIDAD PROTESTAS

Madrid - Las asociaciones vecinales, profesionales y sindicales de Madrid han llamado a la ciudadanía a participar en una nueva manifestación contra los recortes, el desmantelamiento de la sanidad pública y las privatizaciones promovidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 12:00 horas

TRENES HUELGA

Madrid - Los trabajadores de sector ferroviario se preparan para secundar tres jornadas de huelga a partir de la madrugada del domingo al lunes, sin que el Ministerio de Transportes haya convocado de momento a los sindicatos a una nueva reunión para intentar llegar a un acuerdo 'in extremis' que permita su desconvocatoria.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022683627)

SEMANA PARLAMENTARIA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve esta semana al Congreso, donde comparecerá para informar sobre los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y los problemas en Rodalies, y se enfrentará al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el primer cara a cara del año.

(Texto a las 07:15; 834 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023286107)

PRESUPUESTOS CATALUÑA

Barcelona - El Govern de Salvador Illa quiere aprobar los presupuestos de la Generalitat antes de que termine el primer trimestre: Comuns ha aceptado negociar pese a la crisis en Rodalies, pero ERC pide algún gesto previo con relación a la recaudación del IRPF. Por Martí Puig y Marc Corominas.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022517064)

EJÉRCITO TIERRA

Madrid - Jornadas de 12 a 20 horas durante nueve meses en condiciones extremas para aprender a vivir, moverse y combatir en un entorno hostil en el que los mayores desafíos son la nieve, el hielo y el frío gélido, por debajo de los cero grados. Así se preparan las tropas de montaña del Ejército de Tierra.

(Texto a las 08:00; 901 palabras) (Foto)

BIZUM EUROPA

Madrid - Más de 130 millones de usuarios de aplicaciones de pagos y transferencias instantáneas en Europa, entre ellos los de la española Bizum, podrán enviarse este año dinero entre ellos en un ámbito que abarca 13 países, con lo que se abre el camino a un gran sistema de pagos paneuropeo.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8014628987)

INTERNET MENORES

Logroño - Los menores y adolescentes constituyen una generación que cada vez se siente más sola, porque 'telarañas sociales' como Instagram y TikTok se han convertido en "chupetes digitales", creadas para "devorar su mente", ha afirmado a EFE el psiquiatra e investigador Hilario Blasco-Fontecilla. Pilar Mazo.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022078650)

PREMIOS GAUDÍ

Barcelona - Las películas ‘Romería’, ‘Sirât’ y ‘Sorda’ encabezan las nominaciones de la decimoctava edición de los Premios Gaudí que otorga este domingo la Academia del Cine Catalán en un total de 24 categorías, y que se desvelarán en una gala en el Liceu en la que la actriz y directora Sílvia Munt recibirá el Gaudí de Honor.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 21:30 horas

NOVELA NEGRA

Barcelona - El escritor, periodista e historiador argentino Daniel Balmaceda, que ha participado en el festival literario BCNegra, ha hablado con EFE de su novela, 'Los Caballeros de la Noche', que ahora se publica en España, sobre una sociedad secreta formada por un grupo de inmigrantes europeos en el Buenos Aires de 1880. Irene Dalmases.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato del PP, Jorge Azcón, ejerce su derecho al voto. IES Virgen del Pilar

10:00h.- Navarrete del Río (Teruel).- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ejerce su derecho al voto.

10:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata a la presidencia de Aragón por IU, Marta Abengochea, ejerce el derecho al voto. CPI Parque Venecia.

10:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El Gobierno de Aragón ofrece los primeros datos sobre la apertura de la jornada electoral. Palacio de Congresos.

10:30h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ejerce su derecho al voto en las elecciones autonómicas de Aragón. Instituto Goya. Av.Goya 45.

11:00h.- Fonz (Huesca).- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ejerce su derecho al voto en el Ayuntamiento de Fonz. Ayuntamiento.

11:00h.- Gúdar (Teruel).- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, vota en el Centro Rural Agrupado Palmira Plá en Gúdar. CRA Palmira Plá. C/Mayor 1.

11:15h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El Gobierno de Aragón informa de los primeros datos de participación en las elecciones autonómicas. Palacio de Congresos.

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, clausura la III Academia de la Juventud Madrileña, el campus anual organizado por NNGG Madrid en el que participarán más de 400 jóvenes Real Centro Universitario María Cristina. Paseo de los Alamillos 2, San

12:30h.- Teruel.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato de Vox al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, participa en el proceso de votación en las elecciones autonómicas de este 8 de febrero en Aragón. CEIP Miguel Vallés.

14:15h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El Gobierno de Aragón ofrece nuevos datos de participación. Palacio de Congresos.

17:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El PP celebra la noche electoral en el Hotel Reina Petronila. Hotel Reina Petronila

17:30h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- IU celebra la noche electoral en su sede. C/ Coso, 172.

18:15h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El Gobierno de Aragón ofrece nuevos datos de participación. Palacio de Congresos

18:30h.- Madrid.- COALICIÓN SUMAR.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asisten a los actos de celebración del Año Nuevo Chino. Auditorio Nacional Música. Príncipe de Vergara.

19:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El PSOE Aragón celebra su noche electoral en su sede de Zaragoza. Sede del PSOE. (Texto) (Foto)

20:00h. Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El Gobierno de Aragón ofrece los primeros datos de escrutinio de las elecciones autonómicas tras el cierre de colegios a las 20.00 horas.

20:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- Vox celebra la noche electoral del 8 de febrero en el Hotel Reino de Aragón.

20:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- CHA celebra la noche electoral en su sede de Zaragoza. C/Predicadores 28

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Pamplona.- VÍCTIMAS ETA.- Diferentes asociaciones convocan concentraciones en Pamplona, Tudela, Sangüesa, Estella y Leiza en el Día de la Memoria de las Víctimas de ETA. Plaza de la Constitución.

SOCIEDAD

10:00h.- Logroño.- SEMANA SANTA.- Una ‘igualá’ abierta al público equipara este domingo las alturas de los 40 costaleros que portarán el paso del Jesús Cautivo en Logroño para que “el reparto del peso sea lo más equitativo posible y se puedan evitar lesiones”, ha afirmado a EFE el primer capataz de este paso, Juan José Redondo. Círculo de la Amistad. Portales, 45.(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:15h.- Alicante.- MUNICIPIOS BENIDORM.- El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, asiste en Benidorm (Alicante) a los actos conmemorativos del centenario de la coronación de la Virgen del Sufragio. Plaza Canalejas, 1. Benidorm (Alicante) (Desde allí se desplazará caminando hasta la Iglesia de San Jaime y Santa Ana) (Foto) (Foto)

11:00h.- Lalín (Pontevedra).- COCIDO LALÍN.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por miembros del Gobierno gallego, participa en los actos de celebración de la LVIII Feira do Cocido de Lalín. Casa do Concello (praza de Galicia, 1) (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- SANIDAD PROTESTAS.- Sindicatos y asociaciones sociales convocan una manifestación bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos'. Desde el Ministerio de Sanidad, en Paseo del Prado, hasta la Puerta del Sol. Previamente, a las 11:45, declaraciones del secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; las portavoces de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y la portavoz de Podemos, Isabel Serra. Paseo del Prado esquina con calle Lope de Vega. (Texto) (foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Casares (Málaga).- TIEMPO BORRASCA.- El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios tras reunirse con el alcalde de Casares (Málaga), Juan Luis Villalón, para conocer los efectos del temporal en esta zona malagueña. Puesto de Mando Avanzado Casares–Secadero (calle Estrella de Mar / Casares Costa)

12:00h.- Barcelona.- PROTECCIÓN ANIMALES.- Activistas de AnimaNaturalis se desnudan en Barcelona para exigir a Europa el fin de las granjas peleteras Plaza Catalunya, escaleras junto a la Fuente de los Seis Putti. (Texto)

12:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- SURF MEDIO AMBIENTE.- La Fundación Moving de Planet y el concesionario en Canarias de Hyundai llevan a la playa Martiánez, en Puerto de la Cruz (Tenerife), el proyecto 'Surfing with me', que recoge colillas en las costas para transformarlas en tablas de surf reales. Playa Martiánez.

12:30h.- San Javier (Murcia).- MURCIA MEDIO AMBIENTE.- La Plataforma Stop Biogás Mar Menor convoca una manifestación bajo el lema "San Javier late por su salud" para exigir la paralización definitiva de la planta de biometano de El Mirador. Plaza del Ayuntamiento.

12:30h.- Zaldibar (Bizkaia).- VERTEDERO ZALDIBAR.- Concentración de la plataforma Zaldibar Argitu por el sexto aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar. Eitzaga. (Texto)

13:00h.- Salinetas (Gran Canaria).- GRAN CANARIA LITORAL.- La Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio convoca una nueva protesta en Salinetas ante los nuevos episodios de contaminación en la costa de Telde (Gran Canaria). Playa.

CULTURA

10:30h.- Melilla.- CULTURA JUDAÍSMO.- Ruta 'La Melilla sefardí. El legado de los judíos melillenses', organizado por Mem Guímel. Museo sefardí. Plaza de los Aljibes.

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- El Carnaval Canino de Las Palmas de Gran Canaria elige a las mascotas más divertidas y mejor disfrazadas de la fiesta. Parque de Santa Catalina. (Texto) (Foto)

17:00h.- Valdemorillo (Madrid).- TOROS VALDEMORILLO.- Corrida de toros de las ganadería de Torrealta para Uceda Leal, Juan Ortega y Pablo Aguado. Plaza de toros de Valdemorillo. (Texto)

17:30h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Benidorm Fest da voz por primera vez a los más pequeños con la celebración de Benidorm Fest Junior y la participación de artistas que han representado a España en Eurovision Junior. Auditorio Rafael Doménech, Centro Cultural de Benidorm.

21:00h.- Valencia.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del cantante puertorriqueño Clarent, una de las voces emergentes del género urbano más destacadas, cuyo salto a la fama se produjo en 2024, gracias a “IA”, un tema en colaboración con Mora que acumula más de 136 millones de reproducciones en plataformas digitales. Roig Arena.

21:30h.- Barcelona.- PREMIOS GAUDÍ.- La Academia del Cine Catalán entrega los XVIII Premios Gaudí durante una gala en el Liceu Gran Teatre del Liceu, a la que asistirá el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- Gala de elección de la Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Parque de Santa Catalina.

EFE

ie-srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245