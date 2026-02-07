Sumar, sobre el escudo social: "El PP está tan entregado al relato que olvida a la gente"

Pontevedra, 7 feb (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha criticado este sábado el rechazo al escudo social por parte del PP, que está "tan entregado al relato que se olvida de la gente", y ha asegurado que se dejarán la piel para sacar adelante la medida.

En declaraciones a los medios en Pontevedra, Barbero ha dicho que no entenderían que ninguna organización política "responsable" pudiera votar en contra de medidas "esenciales para proteger a una mayoría social" y ha señalado que los 130 votos del PP serían suficientes para aprobar el escudo social.

"Es importante que todos estemos hablando de personas, no de políticas vacías y de relatos, que es donde está ahora el PP", ha insistido Barbero, que ha defendido que la vulnerabilidad no es sinónimo de marginalidad, sino que le puede ocurrir a cualquiera que pierda su trabajo, caiga enfermo o le suban el alquiler un 50 %.

Y ha recordado que el escudo social no solo incluye la moratoria antidesahucios, que habla de "personas vulnerables", no de "ocupaciones sin contrato", sino también medidas como que no se pueda cortar la luz, el agua y la electricidad a vulnerables, ayudas por la dana o una jubilación "más digna" para los bomberos forestales.

El Gobierno aprobó esta semana el decreto del escudo social separado de la subida de las pensiones e incluyó una modificación, pactada con el PNV, que deja fuera a los propietarios que tengan un máximo de dos viviendas.

Cuestionada sobre si ese cambio desprotege a inquilinos vulnerables, Barbero ha dicho que Sumar insistió en que el escudo social se mantuviera en su totalidad, pero que "lo más importante" es sacar adelante la medida.

La portavoz de Sumar en el Congreso también ha recordado que su partido ha pedido a su socio de Gobierno que se prorroguen los contratos de alquiler que vencen en 2027 y que solo puedan subir el IPC, porque tres millones de personas pueden ver subir su alquiler entre un 30 y un 50 %.

Aunque pocas, el Estado tiene competencias en vivienda y hay que desarrollar políticas "en contra de lo que hizo el bipartidismo en los últimos 40 años", ha insistido. EFE

(foto)