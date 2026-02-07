Smylie resiste a Rahm y sonríe en Riad

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El australiano Elvis Smylie certificó su dominio en el primer torneo LIV Golf de 2026, disputado en Riad con luz artificial, y se llevó el título en la última jornada en la que el español Jon Rahm fue segundo a un golpe de distancia y plantó cara a su rival hasta el último instante gracias a una tarjeta final de cuatro 'birdies' consecutivos.

Smylie apareció en la cuarta y última jornada empatado en lo más alto de la clasificación con el estadounidense Peter Uihlein. Rahm, pisaba los talones a ambos, a sólo un golpe de distancia; y David Puig, que finalmente terminó en una meritoria tercera plaza, estaba algo más retrasado: tenía una desventaja de tres impactos por culpa de un 'doble bogey' al final que le restó posibilidades.

Ninguno de los tres pudo con la sobriedad de Smylie, un bloque de hielo y una apisonadora de principio a fin en los 18 hoyos. Apenas cometió errores y mostró una sangre fría espectacular para firmar una tarjeta que incluyó ocho 'birdies' y diez par.

Golpe a golpe, tomó impulso hacia el título en la que es su primera participación en un LIV para sumar, a sus 23 años, tres trofeos en su carrera tras el campeonato de la PGA de Australia (del DP World Tour) y otro del circuito de Australasia (ambos en 2024).

Sólo Rahm plantó cara al golfista australiano. Fue de menos a más para cerrar la jornada con un arreón de cuatro 'birdies' que pusieron a Smylie contra las cuerdas. Sobre todo en el último hoyo, el 18, cuando Smylie contuvo la respiración con un 'drive' espectacular de Rahm que mandó la bola dentro del 'green' a pocos metros del agujero y con aspiraciones de firmar un 'eagle'.

Rahm erró por centímetros. La bola se paseó por el borde y quedó a expensas de algún error gravísimo de Smylei en su último hoyo. El australiano tenía un golpe de ventaja y le bastaba con un par de cuatro golpes para conquistar el título.

Se complicó la vida. Los dos primeros impactos, volaron de 'rough' a 'rough' (hierba alta). Sin embargo, mantuvo la sangre fría y en el tercero firmó un 'patt' espectacular que le permitió evitar el desempate, sellar el par y el torneo en el último golpe.

Fue una victoria complicada, pero ganó el más regular. Rahm terminó muy cerca, a un golpe, y David Puig fue cuarto a cuatro, por detrás de Uihlein, tercero a tres de distancia.

"Es un sueño hecho realidad. Quería demostrar que era uno de los mejores y creo que lo he conseguido. Parece que estoy muy calmado, pero es algo que trabajo duro. Estoy emocionado de ir a Adelaida la próxima semana", afirmó Smylie al finalizar el torneo.

También firmó una gran actuación el mexicano Abraham Ancer, cuarto empatado con Puig y con el belga Thomas Pieters, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz fue octavo a diez golpes de distancia del campeón. Más atrás quedaron el resto de españoles: José Luis Ballester ocupó la plaza 27, Sergio García la 30 y Luis Masaveu la 37.

Y en la clasificación por equipos, Ripper GC, compuesto por Elvis Smylei, Marc Leishman, Lucas Herbert y Cameron Smith, se llevó el título por delante de Torque GC. Sebastián Muñoz, el chileno Joaquín Niemann, Abraham Ancer y el también mexicano Carlos Ortiz, terminaron a tres golpes de los campeones. EFE