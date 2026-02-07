Espana agencias

Smylie resiste a Rahm y sonríe en Riad

Guardar

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El australiano Elvis Smylie certificó su dominio en el primer torneo LIV Golf de 2026, disputado en Riad con luz artificial, y se llevó el título en la última jornada en la que el español Jon Rahm fue segundo a un golpe de distancia y plantó cara a su rival hasta el último instante gracias a una tarjeta final de cuatro 'birdies' consecutivos.

Smylie apareció en la cuarta y última jornada empatado en lo más alto de la clasificación con el estadounidense Peter Uihlein. Rahm, pisaba los talones a ambos, a sólo un golpe de distancia; y David Puig, que finalmente terminó en una meritoria tercera plaza, estaba algo más retrasado: tenía una desventaja de tres impactos por culpa de un 'doble bogey' al final que le restó posibilidades.

Ninguno de los tres pudo con la sobriedad de Smylie, un bloque de hielo y una apisonadora de principio a fin en los 18 hoyos. Apenas cometió errores y mostró una sangre fría espectacular para firmar una tarjeta que incluyó ocho 'birdies' y diez par.

Golpe a golpe, tomó impulso hacia el título en la que es su primera participación en un LIV para sumar, a sus 23 años, tres trofeos en su carrera tras el campeonato de la PGA de Australia (del DP World Tour) y otro del circuito de Australasia (ambos en 2024).

Sólo Rahm plantó cara al golfista australiano. Fue de menos a más para cerrar la jornada con un arreón de cuatro 'birdies' que pusieron a Smylie contra las cuerdas. Sobre todo en el último hoyo, el 18, cuando Smylie contuvo la respiración con un 'drive' espectacular de Rahm que mandó la bola dentro del 'green' a pocos metros del agujero y con aspiraciones de firmar un 'eagle'.

Rahm erró por centímetros. La bola se paseó por el borde y quedó a expensas de algún error gravísimo de Smylei en su último hoyo. El australiano tenía un golpe de ventaja y le bastaba con un par de cuatro golpes para conquistar el título.

Se complicó la vida. Los dos primeros impactos, volaron de 'rough' a 'rough' (hierba alta). Sin embargo, mantuvo la sangre fría y en el tercero firmó un 'patt' espectacular que le permitió evitar el desempate, sellar el par y el torneo en el último golpe.

Fue una victoria complicada, pero ganó el más regular. Rahm terminó muy cerca, a un golpe, y David Puig fue cuarto a cuatro, por detrás de Uihlein, tercero a tres de distancia.

"Es un sueño hecho realidad. Quería demostrar que era uno de los mejores y creo que lo he conseguido. Parece que estoy muy calmado, pero es algo que trabajo duro. Estoy emocionado de ir a Adelaida la próxima semana", afirmó Smylie al finalizar el torneo.

También firmó una gran actuación el mexicano Abraham Ancer, cuarto empatado con Puig y con el belga Thomas Pieters, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz fue octavo a diez golpes de distancia del campeón. Más atrás quedaron el resto de españoles: José Luis Ballester ocupó la plaza 27, Sergio García la 30 y Luis Masaveu la 37.

Y en la clasificación por equipos, Ripper GC, compuesto por Elvis Smylei, Marc Leishman, Lucas Herbert y Cameron Smith, se llevó el título por delante de Torque GC. Sebastián Muñoz, el chileno Joaquín Niemann, Abraham Ancer y el también mexicano Carlos Ortiz, terminaron a tres golpes de los campeones. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo avisa a Sánchez sobre las redes sociales: "Protección al menor, sí pero control a los adultos, en ningún caso"

Feijóo avisa a Sánchez sobre

Porfi Fisac: “La victoria reconforta por el trabajo hecho durante la semana”

Infobae

El juvenil Rodrigo Marina por Chimy Ávila, única novedad en la lista de Pellegrini

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 8 de febrero de 2026

Infobae

Robles afirma que militares seguirán actuando ante el temporal "el tiempo que haga falta"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elon Musk vuelve a cargar

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

Vox elige a Carlos Pollán para encabezar la lista en las elecciones de Castilla y León: presidente de las Cortes y vinculado al balonmano

La carambola tras las elecciones de Aragón que favorece a Sumar: gana el escaño de Pueyo, que votó en contra de la financiación autonómica

ECONOMÍA

Los sindicatos mayoritarios suspenden la

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga ferroviaria desde el 10 de febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

DEPORTES

Rafa Yuste, el nuevo presidente

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8