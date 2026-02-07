Espana agencias

Sito Alonso: "Esta victoria tiene mucho mérito"

Lugo, 7 feb (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, apuntó este sábado que la victoria de su equipo ante el Río Breogán tiene “doble mérito” por producirse en el Pazo Provincial de Lugo y ante un rival que ha jugado “muy bien al baloncesto”.

“Estoy muy feliz porque es superdifícil ganar en este campo tal y como está jugando Río Breogán. Creo que tiene un equipo increíble, con todos los jugadores enchufados en el sistema que utiliza su entrenador, con diferentes rotaciones a nivel interior, con jugadores exteriores capaces de tirar casi todos ellos”, comentó.

“Es muy, muy difícil, hacer lo que ha hecho el UCAM Murcia esta noche aquí, con este ambiente y después de ese parcial 6-0 al inicio por empezar un poco blandos en su defensa sobre su base americano”, continuó en rueda de prensa.

Sito Alonso señaló que “la reacción” de sus jugadores en el primer cuarto fue “decisiva” porque “a partir de ahí empezamos a defender muy agresivos, muy intensos, con muchas manos, y así conseguimos que ellos no tiraran de tres”.

“En los primeros 20 minutos no fueron capaces de tirar con la fluidez que acostumbran”, incidió el técnico universitario, que elogió la “magnífica” defensa de su equipo.

“Nuestra defensa les impidió jugar con la fluidez que les gusta para manejar el tiro de tres. Ir al descanso con esa renta les ha hecho pensar lo que estaba pasando. Luego encontraron con más comodidad el tiro de tres, pero nosotros en ataque estuvimos muy bien, sobre todo en contraataque y moviendo el balón. El partido ha sido un espectáculo, los dos equipos jugamos un gran baloncesto”, sentenció. EFE

