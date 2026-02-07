Shermadini entra en la historia de la ACB con 1.500 tiros libres anotados

Burgos, 7 feb (EFE)-. El jugador de La Laguna Tenerife Giorgi Shermadini entró este sábado en la historia de la liga Endesa en el partido frente a San Pablo Burgos al alcanzar los 1.500 tiros libres anotados, un hecho que solo lo han conseguido ocho jugadores en toda la historia de la competición.

El pívot georgiano volvió a demostrar este sábado por qué es una de las grandes referencias interiores del baloncesto español, pues además, batió otro récord a nivel personal.

En el apartado reboteador, el pívot del equipo tinerfeño superó la barrera de los 1.200 rebotes, convirtiéndose en el máximo reboteador histórico de La Laguna Tenerife en ACB.

Shermadini cumple este año su séptima temporada en La Laguna Tenerife y su duodécima de forma casi consecutiva. EFE

