Sebastián Molano sorprende al esprint a Fernando Gaviria

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) logró este sábado la victoria al esprint en la primera etapa del Tour de Omán, sobre un recorrido de 171 kilómetros, al imponerse en los últimos metros en un particular duelo con su compatriota Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).

La jornada inaugural partió del Ministerio de Turismo y, posteriormente, discurrió por la costa de Bushar (3,4 km al 9,6%) antes de una zona junto al mar que desembocó en el Sumidero de Bimmah, donde se exprimieron a fondo los velocistas.

La etapa, sin sobresaltos, contó con una fuga protagonizada por Alex Díaz, José Luis Faura y Patryk Goszczurny, que fue neutralizada a falta de 22 kilómetros para la meta.

Con todo el pelotón agrupado, fueron los velocistas los que tomaron el mando de la carrera con sus respectivos equipos lanzando ataques. La victoria se la llevó Molano, que fue más rápido en esos últimos metros que Gaviria, que no pudo estrenar su casillero de victorias con el Caja Rural.

La segunda etapa se celebrará entre Al Rustaq Fort y Yitti Hills con un recorrido de 196 kilómetros.

Clasificación:

1. Sebastián Molano (UAE Emirates Team). 4h24:54.

2. Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) m.t.

3. Gerben Thijssen (Alpecin Premier Tech) m.t.

4. Erlend Blikra (Uno-X Mobility) m.t.

5. Amaury Capiot (Team Jayco AIUla) m.t.

6. Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling) m.t.

7. Madis Mikhels (EF Education-Easy Post) m.t.

8. Iván García Cortina (Movistar) m.t.

9. Bryan Coquard (Cofidis) m.t.

10. Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché) m.t. EFE