Sánchez da el pésame a la familia del conductor de la quitanieves fallecido en Ávila

Madrid, 7 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este sábado su cariño a la familia, amigos y compañeros del operario del servicio de conservación de carreteras que ha fallecido en Ávila tras precipitarse la máquina quitanieves que conducía por una pendiente de 20 metros en el puerto de El Pico.

En un mensaje en X ha reconocido la labor de todos los trabajadores que están desplegados para garantizar la seguridad y facilitar los desplazamientos en la red de carreteras.

Y ha aprovechado para pedir de nuevo mucha precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante la evolución de las borrascas Leonardo y Marta, las cuales están azotando amplias zonas de la Península. EFE