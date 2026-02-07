Rueda dice que Renfe "posiblemente" restablecerá los servicios este fin de semana

Santiago de Compostela, 7 feb (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este sábado que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, le ha transmitido que confían en poder restablecer los servicios "posiblemente" este fin de semana y ha criticado la falta de explicaciones de la compañía.

"Según se me transmitió en la conversación, aguardan restablecer el servicio con brevedad, posiblemente este mismo fin de semana, después de unas comprobaciones que, en este momento, están finalizando", ha escrito en su perfil de X tras hablar con Fernández Heredia.

Rueda ha señalado que entienden y comparten "la necesidad de ser prudentes, pero la suspensión de líneas sin apenas explicaciones, de forma descoordinada y dejando sin servicio a miles de personas es inadmisible".

También ha criticado la falta de comunicación con la Xunta, que "obligó al refuerzo de autobuses sin prácticamente información previa".

Rueda espera que el servicio se restablezca y "que el compromiso de coordinación y transparencia respecto a estas situaciones empiece a cumplirse por el Ministerio de aquí en adelante, en consideración a Galicia y a los miles de gallegos y gallegas usuarias de tren".

Renfe mantiene suspendidos todos los servicios de tren con origen y destino a Vigo desde el jueves debido a las condiciones meteorológicas y mantiene la venta de billetes bloqueada hasta el lunes incluido, sin plan alternativo de transporte.

La línea Santiago-O Carballiño-Ourense, que estuvo suspendida el viernes, sí opera este sábado, según confirmaron a EFE fuentes de Renfe. EFE