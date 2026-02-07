Rodalies retoma el servicio de la R13, R14, y RT1, que usan unos 4.000 viajeros al día

Barcelona, 7 feb (EFE).- Rodalies ha retomado este sábado el servicio de las líneas R13, R14 y RT1, en las que viajaban diariamente una media de 4.050 personas y que conectan Barcelona con Tarragona y Lleida, ha informado la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Silvia Paneque.

Fuentes de Rodalies han confirmado que, acabadas las actuaciones que Adif estaba haciendo en el tramo de las citadas líneas, este mismo sábado se ha retomado el servicio de viajeros de la R13, R14 y RT1.

La línea R13, que conecta Barcelona con Lleida a través de Camp de Tarragona, la emplean diariamente unos 1.200 pasajeros, mientras que la R14, que conecta también la capital catalana con Lleida pero a través de Reus, transporta diariamente unos 2.400 viajeros.

La línea RT1, que cubre el trayecto Tarragona-Reus-La Plana, la usan diariamente unas 450 personas, según los datos de Rodalies.

La recuperación de estos servicios en este sábado coincide con el restablecimiento también en esta jornada del paso de trenes de la línea R4 entre L'Hospitalet de Llobregat y Martorell, interrumpido el jueves por un deslizamiento de tierras sobre la vía.

En un mensaje en las redes sociales, la consellera Sílvia Paneque ha afirmado que estas reaperturas constituyen "un paso adelante en la estabilización del sistema de Rodalies". EFE