Espana agencias

Robles afirma que militares seguirán actuando ante el temporal "el tiempo que haga falta"

Guardar

Sevilla, 7 feb (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que los militares desplegados en Andalucía para atender los incidentes provocados por el tren de borrascas se mantendrán sobre el terreno "el tiempo que haga falta y para lo que sea necesario".

La ministra ha insistido, en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, en que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados están "volcados" en una situación como esta con la única prioridad de "salvar a las personas" y que, por eso, permanecerán en las zonas afectadas "hasta el final, hasta que sigan siendo necesarios".

La UME, que fue activada "desde el primer momento", se encuentra realizando labores de vigilancia y monitorización de presas y embalses, así como de limpieza y achique en distintos puntos de las provincias andaluzas.

"Este es un momento en que todos tenemos que estar unidos, trabajando todos los servicios de emergencias y la UME, si fuera necesaria, así como el Ejército de Tierra o lo que sea necesario, pues estarán también", ha señalado la ministra.

En la actualidad, los efectivos militares desplegados están en Zahara de la Sierra (Cádiz) repartiendo agua potable a sus vecinos, así como en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera, donde reconocen viales y edificios para evitar derrumbes.

También están en los municipios gaditanos de Los Barrios, ayudando en la tala de árboles; San Martín del Tesorillo, donde la UME está ayudando a las personas que lo necesitan en materia de atención sanitaria, y en el embalse del Fresnillo, en Grazalema, con una bomba de gran capacidad achicando agua.

También realizan labores de búsqueda en el río Guadiaro, mientras que en la zona de la Sierra de Ronda, en Málaga, y con el apoyo de la Legión, los militares están limpiando viales y monitorizando el estado del viejo embalse de Montejaque, en un "trabajo permanente con muchos medios técnicos y humanos". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vidorreta: “Han sido mejores que nosotros en todo y han ganado con total merecimiento”

Infobae

España recupera el trono europeo al vencer a Portugal en la final (3-5)

Infobae

República Dominicana domina 3-0 a Letonia y permanece en el Grupo Mundial II

Infobae

Porfi Fisac: “La victoria reconforta por el trabajo hecho durante la semana”

Infobae

El juvenil Rodrigo Marina por Chimy Ávila, única novedad en la lista de Pellegrini

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros