Robles afirma que militares seguirán actuando ante el temporal "el tiempo que haga falta"

Sevilla, 7 feb (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que los militares desplegados en Andalucía para atender los incidentes provocados por el tren de borrascas se mantendrán sobre el terreno "el tiempo que haga falta y para lo que sea necesario".

La ministra ha insistido, en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, en que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados están "volcados" en una situación como esta con la única prioridad de "salvar a las personas" y que, por eso, permanecerán en las zonas afectadas "hasta el final, hasta que sigan siendo necesarios".

La UME, que fue activada "desde el primer momento", se encuentra realizando labores de vigilancia y monitorización de presas y embalses, así como de limpieza y achique en distintos puntos de las provincias andaluzas.

"Este es un momento en que todos tenemos que estar unidos, trabajando todos los servicios de emergencias y la UME, si fuera necesaria, así como el Ejército de Tierra o lo que sea necesario, pues estarán también", ha señalado la ministra.

En la actualidad, los efectivos militares desplegados están en Zahara de la Sierra (Cádiz) repartiendo agua potable a sus vecinos, así como en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera, donde reconocen viales y edificios para evitar derrumbes.

También están en los municipios gaditanos de Los Barrios, ayudando en la tala de árboles; San Martín del Tesorillo, donde la UME está ayudando a las personas que lo necesitan en materia de atención sanitaria, y en el embalse del Fresnillo, en Grazalema, con una bomba de gran capacidad achicando agua.

También realizan labores de búsqueda en el río Guadiaro, mientras que en la zona de la Sierra de Ronda, en Málaga, y con el apoyo de la Legión, los militares están limpiando viales y monitorizando el estado del viejo embalse de Montejaque, en un "trabajo permanente con muchos medios técnicos y humanos". EFE