Riki se reencuentra con el Albacete en Riazor

A Coruña/Albacete, 7 feb (EFE).- El reencuentro de Riki, tercer y último refuerzo invernal del Deportivo, con el Albacete marca el duelo que ambos equipos disputan en Riazor, donde el conjunto gallego no puede permitirse otro tropiezo para seguir en la pelea por el ascenso directo y al que el equipo manchego llega tras cuatro jornadas sin perder.

“No salí del Albacete como me hubiese gustado, pero tenía claro que quería estar en el Dépor”, dijo el pasado miércoles el nuevo mediocentro deportivista durante su presentación.

El asturiano, que acababa contrato con el club manchego el próximo mes de junio, cerraba antes de tiempo una etapa de cinco años en el Albacete, con el que logró el ascenso a Segunda en 2022 con un histórico e inolvidable triunfo, precisamente, en Riazor, su nueva casa.

“Llega en una situación tras unas semanas convulsas, con un estrés excesivo para lo que hubiese querido”, manifestó el técnico deportivista, Antonio Hidalgo, en la rueda de prensa previa al encuentro.

El agónico triunfo en el Reino de León, donde doblegó a la Cultural con un tanto de penalti de Yeremay Hernández en el minuto 93, ha reforzado a un Deportivo que ahora necesita mejorar su pobre rendimiento en su estadio, donde únicamente ha sumado dieciséis puntos en once partidos.

Hidalgo recupera para este exigente examen a su máximo goleador, el delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri, que se perdió la última jornada por sanción. Mulattieri cubrió su baja en León y no la aprovechó, por lo que apunta nuevamente al banquillo.

La gran incógnita está en si el técnico deportivista otorga la titularidad a Riki ante su exequipo, pese a que no disputó ningún minuto en las últimas tres jornadas. Hidalgo ya sorprendió en enero con la titularidad del portero Álvaro Ferllo y mañana podría repetirlo.

Enfrente está el Albacete, que buscará en Riazor enlazar su quinta jornada sin perder tras despertar del sueño de la Copa del Rey con la eliminación en cuartos de final frente al Barcelona.

En Riazor podrían debutar dos de las incorporaciones invernales, el centrocampista San Bartolomé y el delantero Álex Rubio, que formarán parte de la expedición manchega.

Habrá cambios respecto al once inicial que el Albacete expuso ante el Barcelona pero las rotaciones en defensa serán menos de las previsibles debido a las bajas por lesión de Pepe Sánchez, por un golpe en el muslo, y de Neva, por un esguince en su tobillo derecho.

Gámez, en el lateral diestro. y Jogo, en el zurdo, serán seguramente las novedades en la zaga castellano-manchega, mientras que el preparador malagueño deberá buscar un sustituto a Pacheco, ausente en el centro del campo por sanción.

- Alineaciones probables:

Deportivo: Álvaro Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Quagliata; Mella, José Ángel, Riki o Villares, Yeremay; Mario Soriano, Zakaria.

Albacete: Mariño; Gámez, Javi Moreno, Javi Villar, Vallejo; Jogo, Agus Medina, Ale Meléndez, Capi; Víctor Valverde y Obeng o Jefté.

Estadio: Riazor

Hora: 16.15. EFE

1011018

jml/sbf/dmg/drl/jpd

