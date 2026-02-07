Espana agencias

República Dominicana domina 3-0 a Letonia y permanece en el Grupo Mundial II

Guardar

Santo Domingo, 7 feb (EFE).- La selección dominicana de tenis aseguró su permanencia en el Grupo Mundial II de la Copa Davis, tras imponerse en el partido de dobles que definió la serie frente a Letonia por 6-4 y 7-6.

La jornada sabatina se decidió en el encuentro de dobles, donde Nick Hardt y Peter Bertran superó con autoridad a Robert Strombachs y Karlis Ozolins y selló así la victoria definitiva para el equipo dominicano.

Hardt y Bertran dominaron el compromiso en una hora y 34 minutos.

El dúo dominicano convirtió en puntos el 78 % de sus primeros servicios, lo que les permitió controlar los intercambios y marcar el ritmo de un partido de mucha velocidad.

Este resultado completó el 3-0 global sobre Letonia, luego de las victorias el viernes de Roberto Cid y Nick Hardt.

La clasificación en estos 'play-offs' del Grupo Mundial II de la Copa Davis garantiza que República Dominicana mantendrá su lugar en esta fase del torneo, asegurando su continuidad en el circuito internacional por equipos.

La selección dominicana se enfrentará en septiembre de este año con un equipo aún no determinado y que está en la fase de eliminatoria del Grupo I Mundial. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Andalucía atiende 722 emergencias por la borrasca Marta y mantiene 11.089 desalojados

Infobae

Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen)

Infobae

Corbalán: “Supimos mantener la diferencia y estar concentrados cuando más importaba”

Infobae

Žan Tabak: “En el último cuarto se vio la diferencia física con Unicaja”

Infobae

3-5. España reconquista Europa diez años después con un Antonio Pérez letal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros