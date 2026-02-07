Espana agencias

Preocupación en la serranía de Málaga ante la situación de la presa de Montejaque

Guardar

Málaga, 7 feb (EFE).- Localidades malagueñas de la serranía de Ronda como Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar o Benaoján han mostrado su preocupación ante la situación de la presa de Montejaque, y en algún caso además por movimientos y "zumbidos", ante lo que las autoridades han pedido tranquilidad.

Se trata de una franja de la provincia situada en la parte occidental de la provincia malagueña, limítrofe con la de Cádiz y próxima a esta antigua presa, que fue abandonada por filtraciones, data de 1924 y es una presa bóveda sobre el río Gaduares de 74 metros de altura con capacidad de 36 hectómetros cúbicos.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha viajado a Montejaque para hablar con sus vecinos y "trasladarles toda la tranquilidad frente al estado de la presa, que está bajo vigilancia 24 horas", y sobre la que ha expresado que "la confianza en los equipos de emergencias y los equipos técnicos es fundamental".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha informado de que la presa está sometida a "vigilancia extrema", ya que su crecimiento "pone en peligro el sistema de cuevas del Hundidero y del Gato", porque, "si se desbordara, el agua podría afectar a la zona y a los ríos".

"Es muy vieja, está abandonada y la cantidad de agua que tiene ahora no la ha tenido antes", ha añadido, además de precisar que cuando los técnicos terminen de elaborar su informe, será enviado a la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Montejaque ha pedido tranquilidad a los vecinos, ha considerado "fundamental mantener la calma y evitar la difusión de rumores o información no contrastada que pueda generar alarma social innecesaria".

En Cortes de la Frontera, ante los movimientos y "zumbidos" constates que sienten sus vecinos, el consistorio ha informado de que este pueblo: (el pueblo) "No está en peligro. Es normal que sintáis todos esos sonidos y movimientos porque está ocurriendo en todas partes y en zonas muy cercanas a vosotros".

"Si notáis algún nuevo desprendimiento dentro del municipio, grietas u otra cosa que debamos saber, llamadnos y en menos de una hora estamos ahí", ha indicado el ayuntamiento tras mantener contactos con científicos del CSIC sobre esos episodios de movimientos.

En relación con la presa, este Ayuntamiento ha señalado que desaguaba de manera controlada y mantiene las medidas preventivas en la Estación de Cortes, próxima al río Guadiaro, después de que este viernes pidiera a los residentes de viviendas cercanas que permanezcan atentos a la evolución de las fuertes lluvias y sigan indicaciones de las autoridades. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El empeoramiento del tiempo produce más cancelaciones de barcos en el Estrecho

Infobae

El Covirán, mermado y necesitado, busca dar la campanada en la pista del líder

Infobae

Arbeloa: “Ganar al Real Madrid será uno de los retos del año para el Valencia”

Infobae

Arbeloa justifica los dos días libres a la plantilla: “Lo voy a seguir haciendo igual”

Infobae

Luís Castro: “El nivel desde mi llegada es bueno, pero podemos ser más fuertes”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia ‘salva’ del derribo

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

ECONOMÍA

Tres días de huelga ferroviaria:

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami