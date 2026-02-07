Porfi Fisac: “La victoria reconforta por el trabajo hecho durante la semana”

Burgos, 7 feb (EFE)-. El entrenador de San Pablo Burgos, Porfi Fisac destacó tras la victoria ante La Laguna Tenerife que es "una victoria que reconforta por el trabajo hecho durante la semana".

Reconoció además la calidad del rival desde el triple y la justicia del resultado final.

Fisac también analizó el trabajo colectivo y la profundidad de la plantilla. “No he tenido sensación ni miedo a cambiar jugadores, cualquiera estaba centrado y eso es bueno para cualquier entrenador. La rotación ha sido amplia y todos han sumado, y eso facilita mucho las cosas”, explicó, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la intensidad física y el enfoque.

Sobre la posición de pívot, Porfi dejó claro que el puesto está cubierto y dijo que “Happ es el titular y el recambio es Luke Fischer. Nzosa y Lima podrán entrar algún día. Ellos dos son extraordinarios y cuando tengan opción de jugar darán el cien por cien de sí mismos”.

Finalmente, el técnico puso el triunfo en contexto y lanzó un mensaje de ambición: "Necesitamos cuatro partidos de sorpresa, ya tenemos uno, y en casa tenemos que dejarnos la piel. Estamos lejos de nuestro objetivo". EFE

