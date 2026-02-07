Espana agencias

Ponsarnau: "En el cara o cruz, como está pasando en los últimos partidos, ha salido cara"

Guardar

Zaragoza, 7 feb (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, ha destacado la importancia de la buena dinámica que atesora su equipo en las últimas jornadas para vencer en partidos difíciles como el han disputado este sábado ante el Casademont Zaragoza (82-84).

"En el cara o cruz, como está pasando en los últimos partidos, nos ha salido cara", ha afirmado el técnico del conjunto vasco en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sobre el duelo, ha observado que el Surne ha comenzado sólido en defensa y con buenas sensaciones, pero ha añadido que en el segundo cuarto los rojillos "han encontrado más inspiración" para igualar la contienda.

Finalmente, han sido los vizcaínos los vencedores, propulsados por una buena inercia de victorias -con esta, seis seguidas en liga- que "sin ninguna duda" sirven para llevarse partidos igualados como el de este sábado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

127-113. Los Nets de Jordi Fernández apelan al banquillo y cortan su mala racha

Infobae

Eder Sarabia: "Los errores que hacemos son parte de nuestra forma de ser"

Infobae

Antonio Pérez: "La verdad es que soñaba sólo con ser campeón de Europa"

Infobae

82-84. El Surne Bilbao suma su sexta victoria seguida ante un exigente Casademont

Infobae

3-1. La Real mira a Europa ante un frágil Elche

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros