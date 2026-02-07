Ponsarnau: "En el cara o cruz, como está pasando en los últimos partidos, ha salido cara"

Zaragoza, 7 feb (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, ha destacado la importancia de la buena dinámica que atesora su equipo en las últimas jornadas para vencer en partidos difíciles como el han disputado este sábado ante el Casademont Zaragoza (82-84).

"En el cara o cruz, como está pasando en los últimos partidos, nos ha salido cara", ha afirmado el técnico del conjunto vasco en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sobre el duelo, ha observado que el Surne ha comenzado sólido en defensa y con buenas sensaciones, pero ha añadido que en el segundo cuarto los rojillos "han encontrado más inspiración" para igualar la contienda.

Finalmente, han sido los vizcaínos los vencedores, propulsados por una buena inercia de victorias -con esta, seis seguidas en liga- que "sin ninguna duda" sirven para llevarse partidos igualados como el de este sábado. EFE