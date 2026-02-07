PNV dice a Belarra que el escudo social no puede recaer en pequeños propietarios a los que no se les paga el alquiler

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha señalado a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que "quien tiene que ser garante del escudo social son las administraciones públicas y no puede recaer ese escudo social" en los pequeños propietarios "que muchas veces no tienen recursos suficientes" y tienen que hacer cargo del coste de viviendas que tienen alquiladas, pero sus inquilinos no hacen frente a los pagos.

"Estamos hablando de pequeños pensionistas que, además de no recibir la renta, tienen que seguir pagando los costes de la vivienda, de gas, de agua y demás, o algunas personas que se han separado y quieren volver a su vivienda, la tienen alquilada y no pueden volver a una vivienda y no tienen medios para alquilar una vivienda. Hay muchísimos supuestos y creemos que esas vulnerabilidades también había que tenerlas en cuenta", ha advertido.

En declaraciones realizadas en San Sebastián, Vaquero ha indicado que el PNV se ha reunido "con muchas personas, tanto inquilinos vulnerables como pequeños propietarios", por lo que conoce la realidad a la que hay que hacer frente. "Por eso hemos hecho esta propuesta y esperamos que sea tenida en cuenta", ha dicho en relación al acuerdo alcanzado con el Gobierno con el tema del escudo social de vivienda, incorporando o eximiendo de la moratoria a los pequeños propietarios de vivienda.

Preguntada por si el PNV está negociando con Junts para que apoye su propuesta, Vaquero ha dicho que su formación habla con todos los grupos, pero lo que vaya a hacer Junts "en el último momento, es el Gobierno y es Sánchez el que tiene que negociar esto directamente con Junts". "Nosotros sabemos lo que piensa Junts, el Gobierno también lo sabe y creemos que tendrán que acercar esas posturas", ha dicho.

IONE BELARRA

Para la diputada jeltzale, es "extraño" que Ione Belarra critique al PNV por su propuesta sobre los pequeños propietarios, incluso tachándoles de "criminales" por estas medidas que considera que tienen en cuenta el escudo social, y luego anuncie su voto a favor.

"Yo creo que Ione Belarra tendría que escuchar también a los pequeños dueños de vivienda que caen en vulnerabilidad. Es decir, no solo son vulnerables las personas que alquilan, que caen en vulnerabilidad, también hay otros tipos de vulnerabilidades y creemos que también hay que tenerlos en cuenta", ha expresado.

En esta línea, ha destacado que últimamente se están viendo mensajes "populistas, efectistas y promesas electorales, que rellenan las páginas y son los mensajes que se están trasladando a la ciudadanía".

Frente a ellos, ha subrayado que el Partido Nacionalista Vasco tiene "otra forma de hacer política, una política moderada y central". "Estamos intentando que nuestra forma de hacer política sea la forma que verdaderamente consigue acuerdos y desde el diálogo estamos consiguiendo acuerdos con los diferentes partidos políticos", ha dicho.

ACUERDOS

Prueba de ello, ha señalado, son los dos últimos acuerdos que han logrado en Madrid con el tema del escudo social de vivienda, incorporando o eximiendo de la moratoria a los pequeños propietarios de dos o menos viviendas, y también el acuerdo conseguido con el tema de la multirreincidencia.

"Estos son dos acuerdos importantes porque tanto la seguridad como la vivienda son problemas que preocupan a la gran mayoría de la ciudadanía y en los que creemos que desde la política tenemos que conseguir llegar a acuerdos desde el diálogo y desde una política más moderada y más centrada en la solución de esos problemas", ha indicado.

Para la dirigente nacionalista, las críticas que están recibiendo tanto del Partido Popular, como desde Podemos, lo que "demuestran es que esta forma de hacer política es más moderada".

"Queremos huir de los extremismos y lo que creemos es que el diálogo y el acuerdo es posible en política. Tenemos que demostrar entre todos y todas que, desde el diálogo y desde el acuerdo, se pueden dar soluciones y alternativas a problemas tan importantes como el de vivienda y el de la seguridad. Nosotros seguiremos trabajando en esa línea y lo haremos también desde Madrid y allí donde tengamos representación política", ha concluido.