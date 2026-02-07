Pellegrini apela a "seguir mirando haciendo adelante" y anuncia la baja de Chimy Ávila

Sevilla, 7 feb (EFE).- El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, apeló "a seguir peleando y mirando hacia adelante" en vísperas de la visita en LaLiga al Atlético de Madrid, para la que anunció la baja por lesión del delantero argentino Chimy Ávila, en el segundo duelo entre ambos en tres días tras la derrota "muy dura" del jueves en la Copa (0-5).

El técnico chileno informó este sábado en rueda de prensa de que Chimy Ávila padece "unas molestias que le impiden estar" en la convocatoria para el partido en el Metropolitano, en el que persistirá la baja del ariete colombiano Cucho Hernández, con lo que sólo se queda con un delantero puro, el congoleño Cédric Bakambu, para esta nueva cita ante el Atlético.

Precisó que Cucho Hernández, que intentó reaparecer en el encuentro de la Copa del Rey del jueves en La Cartuja, continúa "haciendo trabajo parciales" y, en este sentido, remitió a "preguntarle al cuerpo médico" del club por los plazos de reaparición de su máximo goleador, que se lesionó hace un mes.

Pellegrini admitió que la derrota en los cuartos de final del torneo copero "fue muy fea y dolorosa" y que no esperaban "ese resultado, aunque se sabía que era un rival muy difícil" y al que este domingo visitan en la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports.

"El equipo trata de recuperarse lo antes posible, como hace siempre ganando o perdiendo", recalcó el preparador verdiblanco, porque "cuando se pierde", sus hombres deben "seguir peleando, luchando en los otros dos frentes (Liga y 'Europa League') y siempre tratando de corregir" errores "y de seguir mirando hacia adelante".

Hace casi tres lustros, desde diciembre de 2011, que el Betis no vence en el campo del Atlético, "una estadística que está para estudiarla", según Pellegrini, porque supone un "lunar importante" en su andadura en el club verdiblanco, aunque él prefiere "fijarse más en la estadística general que en una puntual".

Por otro lado, Manuel Pellegrini asume que dejar sin licencia para disputar la competición europea al argentino Giovani Lo Celso ha sido "una decisión difícil", pero explicó que la "recuperación (de su dolencia muscular) se sabe más o menos cómo va a ser" y tiene garantizado que "no llegaba a los octavos", mientras que las de los "otros lesionados dependen cómo evolucionen".

El entrenador bético señaló que "la llegada de Álvaro" -Fidalgo-, fichado al América de México, "era porque se alargaba la lesión" de Lo Celso y consideró que el futbolista ovetense realiza "dos funciones" en el campo, ya que puede actuar "detrás del punta" o en un "doble pivote más creativo". EFE

lhg/cc/jpd