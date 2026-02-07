Nuevas oportunidades para las 1.000 victorias de Janácek

Dos Hermanas (Sevilla), 7 feb (EFE).- El checo Václav Janácek, tercer jockey más ganador de la historia de las carreras de caballos en España, con 999 victorias, dispone mañana domingo de buenas oportunidades de alcanzar el millar en el Hipódromo de Dos Hermanas (Sevilla), donde montará en las cinco carreras programadas.

“Cometa”, un cuatro años hijo de la yegua “Bruneta”, con la que el jinete ganó seis veces, parece su mejor baza.

“Cometa”, tardío ejemplar, debutó al final de 2025 en la arena de Madrid con un segundo puesto sobre una distancia en principio algo corta, 1.200 metros. Ya más afinado, se presenta en Dos Hermanas para disputar una prueba de 1.800 en hierba.

Cinco serán sus rivales, algunos de cierta valía como “White Bay”, todo un especialista en el trazado sevillano, o “Sleven”, que también sabe lo que es vencer en la pista.

La jornada habrá comenzado a las doce del mediodía con un hándicap de 2.200 metros en arena, de tan sólo cuatro participantes pero con un pronóstico abierto. Janácek se subirá a “Shamran”, que mejora en la superficie. “Gast a Gast” y “Misstifly” cuentan también con buena chance.

Un esprint de 1.200 metros ocupa el segundo lugar del programa, con Janácek sobre la rápida potranca “Brimfulofattitude” (así se llama, no es un error). La reenganchada “Eclair Lane”, de rendimiento muy regular, y el debutante “Marqués del Fuego” se lo pueden poner difícil al checo.

Tras la carrera de “Cometa”, la tercera, llegará el otro hándicap de 2.200 en tierra, con “Catallaxy” como favorito. “Seven Angels” será la opción de Janácek, que en la de cierre montará a “Raiku”, un caballo que conoce bien pero que no atraviesa su mejor momento de forma. “Tammani”, con el argentino Nico Valle, contará con mucho apoyo en taquillas en esta milla que cerrará la reunión.

Las cinco pruebas sirven de base para la Quíntuple Plus, juego de Loterías y Apuestas del Estado. La cuarta carrera, para la Lototurf. Los favoritos de todas ellas son:

1ª Carrera: 2 (Shamran) – 3 (Gast a Gast) – 4 (Misstifly)

2ª Carrera: 1 (Eclair Lane) – 2 (Brimfulofattitude) – 5 (Marqués del Fuego)

3ª Carrera: 1 (White Bay) – 2 (Cometa) – 4 (Sleven)

4ª Carrera: 6 (Catallaxy) – 7 (Seven Angels)

5ª Carrera: 5 (Raiku) – 6 (Tammani).

Se han registrado dos bajas por el momento. “Zorba” no tomará la salida en la tercera y “Highland Market” tampoco disputará la cuarta carrera, la Lototurf.

El domingo también habrá reunión hípica en la localidad tarraconense de Vilaseca, tres carreras desde las 12.20 horas en su pista de tierra. La jornada debía haberse disputado hace tres semanas pero se aplazó por las intensas lluvias, que dejaron impracticables las instalaciones. EFE

Fg/jpd