Nora Cornell, en la víspera de su debut: "Voy con todo o nada"

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La snowboarder Nora Cornell, que será este domingo la primera española en competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo en la prueba de Big Air, se mostró en la víspera de su debut "con muchas ganas" y aseguró lo dará "todo" porque lo afronta como un desafío a "todo o nada".

"No vamos a inventar nada. Vamos a ir con lo que hemos estado entrenando toda la temporada. Son tres bajadas y cuentan las dos mejores", ha explicado la catalana, por lo que "depende de lo que pase en las dos primeras, veremos cómo hacemos la bajada final. Lo voy a dar todo. Voy con todo o nada", dijo en unas declaraciones facilitadas por el Comité Olímpico Español (COE).

Cornell, de 20 años, debutará a partir de las 19:20 CET en el Livigno Snow Park, donde se celebrarán las primeras tres bajadas de la competición, que determinarán qué deportistas tratarán de luchar por las medallas el lunes. La catalana volverá a competir los días 16 y 17 de febrero en la modalidad Slopestyle. EFE

