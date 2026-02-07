Espana agencias

Montan operativo de emergencia en un núcleo de Casares (Málaga) que podría quedar aislado

Málaga, 7 feb (EFE).- El núcleo poblacional de El Secadero, en Casares (Málaga), podría volver a quedarse aislado este sábado por la crecida del río Guadiaro debido a la borrasca Marta, por lo que se ha montado un operativo en el que participan la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos y sanitarios del 061.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha informado de los desalojos preventivos de un centenar de personas de un núcleo cercano a El Secadero, San Martín del Tesorillo, perteneciente a Cádiz, al tratarse de "una zona muy comprometida por las inundaciones del Guadiaro".

Ante el posible aislamiento y riesgo para personas vulnerables que puedan tener una emergencia sanitaria en esa situación, se les desaloja para que tengan sus necesidades cubiertas en El Secadero, en un albergue provisional habilitado en un colegio con más de 200 plazas.

Se mantienen los desalojos efectuados el pasado miércoles en este núcleo en zonas donde se preveían inundaciones.

El aislamiento, además de por carretera, afectó a las comunicaciones a través de teléfono móvil.

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, anunció la evacuación preventiva de todos los vecinos que residen en zonas inundables ante la previsión de lluvias y crecidas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

Un total de 19 efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local de Málaga capital se han desplazado a Casares tras ser requeridos por el servicio de Emergencias 112 para apoyar en las tareas requeridas como consecuencia del paso de las últimas borrascas.

Han ido con seis vehículos, incluida una Unidad de Coordinación Móvil, equipados con elementos para reforzar las comunicaciones y, en caso de que fuera necesario, ayudar a la evacuación de la población.

Esta ayuda se suma a los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la capital malagueña que trabajan en San Martín del Tesorillo y que se unen al dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga desplegado para colaborar en la atención a las incidencias de la lluvia de los últimos días en el municipio.

La dotación desplazada está formada por una autobomba rural pesada, un vehículo ligero y un remolque con material de rescate en lámina de agua.

Por otra parte, en Málaga capital se ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil Local, en fase de preemergencia (situación operativa 0) al activarse el aviso naranja por vientos, de forma que se podrían movilizar todos los recursos humanos necesarios para atender una posible emergencia.

Como medida preventiva, se han cerrado los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, y la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. EFE

