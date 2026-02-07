Espana agencias

Mojica: "Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas"

Guardar

Barcelona, 7 feb (EFE).- El defensa colombiano del Mallorca Johan Mojica ha lamentado este sábado, tras perder en el Spotify Camp Nou contra el Barcelona (3-0) en LaLiga EA Sports, que el equipo balear debió aprovechar las ocasiones de gol que generó en la primera parte.

"Sabemos de la dificultad de jugar aquí. Tuvimos opciones claras en el primer tiempo. Era un partido disputado. Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas, aunque hay que valorar compromiso del equipo", ha asegurado el jugador visitante en declaraciones a Movistar+.

Mojica ha explicado que uno de los argumentos ofensivos de su equipo era buscar en largo al kosovar Vedat Muriqi para "atacar la segunda línea", ya que el Barcelona "juega con la línea adelantada", y ha admitido que algunos de los goles "podrían haber sido evitables".

Sobre su duelo particular con Lamine Yamal, autor del 2-0, ha dicho que "en ningún momento" les desbordó en los duelos directos, aunque ha reconocido que "cuando tira hacia dentro, tiene condiciones para chutar desde la larga distancia o asistir". Así pues, ha considerado que pararle era "un trabajo del equipo". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Podemos minimiza a mera "charla" el encuentro entre Rufián y Delgado y cuestiona que tengan el apoyo de ERC y Más Madrid

Podemos minimiza a mera "charla"

0-2. El Granada asalta Ipurúa y sigue invicto en 2026

Infobae

Claudia Riegler, la 'abuela' de los Juegos, compite con 52 en el gigante de 'snow'

Infobae

La cúpula de Podemos asume la responsabilidad del varapalo en Aragón, pero se conjura para rearmarse

La cúpula de Podemos asume

Varias asociaciones de usuarios denuncian que Rodalies ha tocado fondo y urgen soluciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carambola tras las elecciones

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami