Mojica: "Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas"

Barcelona, 7 feb (EFE).- El defensa colombiano del Mallorca Johan Mojica ha lamentado este sábado, tras perder en el Spotify Camp Nou contra el Barcelona (3-0) en LaLiga EA Sports, que el equipo balear debió aprovechar las ocasiones de gol que generó en la primera parte.

"Sabemos de la dificultad de jugar aquí. Tuvimos opciones claras en el primer tiempo. Era un partido disputado. Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas, aunque hay que valorar compromiso del equipo", ha asegurado el jugador visitante en declaraciones a Movistar+.

Mojica ha explicado que uno de los argumentos ofensivos de su equipo era buscar en largo al kosovar Vedat Muriqi para "atacar la segunda línea", ya que el Barcelona "juega con la línea adelantada", y ha admitido que algunos de los goles "podrían haber sido evitables".

Sobre su duelo particular con Lamine Yamal, autor del 2-0, ha dicho que "en ningún momento" les desbordó en los duelos directos, aunque ha reconocido que "cuando tira hacia dentro, tiene condiciones para chutar desde la larga distancia o asistir". Así pues, ha considerado que pararle era "un trabajo del equipo". EFE