Mañueco pedirá al Gobierno declarar zona gravemente afectada las áreas inundadas por las borrascas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que pedrá al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por situaciones de emergencias de Protección Civil en aquellos lugares donde se hayan producido inundaciones ante la climatología a la que se enfrentan varios territorios del país por las borrascas.

En declaraciones a los medios en el marco de la presentación de la candidatura del PP por Salamanca para las próximas elecciones autonómicas, el líder 'popular' ha asegurado que está en "máxima coordinación y colaboración" con el Ejecutivo central, además de mantener un "contacto permanente" con el resto de las instituciones y muy especialmente con los ayuntamientos.

"Ante el temporal de borrascas con otras denominaciones que estamos sufriendo en España y también en Castilla y León, quiero hacer un anuncio de precaución, de prevención", ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Mañueco ha reconocido que los daños han sido "más graves" en otras comunidades que en Castilla y León, pero ha subrayado que "ante toda esa situación" se ha constituido en primer lugar el Centro de Coordinación de Emergencia en el 112 y, en segundo lugar, se han decretado los planes de inundaciones en las nueve provincias de Castilla y León.

Asimismo, ha explicado, todos los servicios de las delegaciones territoriales están en situación de coordinación y de alerta por precaución y por prevención.

En cuanto a la población en general, el presidente ha pedido "máxima precaución", además de recordar la importancia de seguir las indicaciones que se determinen por la Agencia de Protección Civil u otras instituciones bien a través de la página web o bien a través de las redes sociales del 112 Castilla y León.

En este sentido, el presidente de la Junta ha señalado que se espera que siga lloviendo en estos días y "no se conoce la intensidad, ni la respuesta de los ríos, arroyos, riachuelos o los cauces por donde habitualmente no pasa el agua y que ahora se ven absolutamente inundados".

EuropaPress

