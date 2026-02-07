Espana agencias

Los vecinos de Grazalema podrán entrar al pueblo para recoger animales o medicinas

Cádiz, 7 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz), que fue desalojado al completo el pasado jueves ante los peligros por el colapso de su acuífero, ha puesto en marcha este sábado un sistema de entradas "puntuales, muy restringidas y de corta duración", para que los vecinos puedan recoger y atender a sus animales y documentación, medicamentos y dispositivos médicos.

La mayoría de los 1.500 vecinos de Grazalema están en Ronda (Málaga) desde el día en el que fueron desalojados, cuando los expertos recomendaron tomar esa medida ante el peligro de hundimientos por el colapso del acuífero que hay en su subsuelo.

Las previsiones son que permanezcan una semana fuera de sus casas.

Mientras, diez expertos en hidrología del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), siguen sobre el terreno la situación del acuífero. EFE

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia "este fin de semana"

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: "Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo"

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta "vamos a volver al 36″

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: "Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente"

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para "aliviar al pueblo venezolano necesitado"

Bruselas considera que el "diseño adictivo" de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

