Los agricultores abandonan hoy Barcelona tras pasar la noche con tractores en la Gran Via

Barcelona, 7 feb (EFE).- Los agricultores convocados por Revolta Pagesa que han pasado una noche con sus tractores y vehículos particulares en un tramo central de la Gran Via de les Corts Catalanes abandonarán esta tarde Barcelona.

Así lo ha anunciado en declaraciones a EFE uno de sus portavoces, Jordi Ginabreda, que ha explicado que la noche, tras celebrarse el concierto programado, ha discurrido sin incidentes.

En este tramo de la Gran Via entre Aribau y Rambla Catalunya, en el que se encuentra la sede del Departamento de Agricultura de la Generalitat, los agricultores organizarán esta mañana una gincana para familias, lo que se suma a una parcela de tierra que han extendido sobre el asfalto en la que muestran a la ciudadanía cómo desarrollan su trabajo.

Posteriormente, irán al mercado de payés de Les Germanetes, en el Consell de Cent entre Viladomat y Comte Borrell, para llevar a cabo una "acción reivindicativa". Tras el almuerzo, abandonarán la capital catalana, lo que también permitirá reabrir el tráfico en esta céntrica avenida barcelonesa.

Según datos de la Guardia Urbana, la concentración ha reunido a 62 tractores y otros 78 vehículos particulares. La convocatoria tenía el objetivo de denunciar que tras la histórica movilización de febrero de 2024 el sector sigue padeciendo un exceso de burocracia y sufriendo la competencia desleal, con el foco puesto ahora también en el acuerdo entre la UE y Mercosur.

Ginabreda ha explicado que ha habido un "intercambio de mensajes" con la consellería liderada por Òscar Ordeig, pero que los agricultores no han querido reunirse con el Govern solo "para hacer el paripé". Eran conscientes, en cualquier caso, de que no obtendrían con esta protesta ningún resultado concreto.

Ha dicho que en las próximas semanas se valorará en asamblea el resultado de esta movilización y que entonces "seguro" que habrá alguna reunión con el ejecutivo catalán.

Los agricultores han estudiado la posibilidad de sumarse a las manifestaciones por la crisis en Rodalies que también tendrán lugar hoy en Barcelona, pero lo han descartado por lo complicado e incluso peligroso que podría ser el manejo de los tractores en este contexto, ha añadido Ginabreda. EFE

