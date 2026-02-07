Espana agencias

Localizado sin vida el octogenario desaparecido en Noceda del Bierzo (León)

Ponferrada (León), 7 feb (EFE).- La Guardia Civil ha localizado este sábado el cuerpo sin vida de Eliseo Rey Landeira, el hombre de 82 años que estaba desaparecido desde el pasado miércoles en la localidad de Noceda del Bierzo (León), aunque vivía en Arteixo (Coruña), donde se denunció su desaparición.

El cuerpo ha sido hallado a aproximadamente un kilómetro de distancia de donde estaba el vehículo del desaparecido, en un camino de la zona, ha explicado en nota de prensa la Subdelegación del Gobierno, que ha indicado que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el suceso.

La búsqueda se mantenía activa desde la tarde del miércoles 4 de febrero, cuando un familiar alertó de la desaparición del octogenario, lo que dio lugar al despliegue de un amplio dispositivo de localización con medios terrestres y aéreos.

Desde el inicio del operativo, patrullas de seguridad ciudadana realizaron rastreos por el casco urbano y los alrededores del municipio, a los que posteriormente se sumaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de León, que participaron en batidas aéreas con dron.

El dispositivo se fue reforzando progresivamente con la incorporación de un helicóptero de la Unidad Aérea de León y una unidad canina especializada en búsqueda y rescate del Grupo Cinológico de Castilla y León, con base en Zamora, lo que permitió ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso.

La Guardia Civil mantuvo establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la propia localidad de Noceda del Bierzo para coordinar las actuaciones y los recursos desplegados.

La desaparición fue detectada tras localizar un vehículo con matrícula de A Coruña estacionado durante varios días en una zona sin edificaciones de Noceda, lo que llevó al alcalde, Andrés Arias, a dar la voz de alarma, y fue entonces cuando se comprobó que no se tenía constancia del paradero del hombre. EFE

