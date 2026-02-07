Espana agencias

Las viviendas colaborativas: envejecer entre amigos frente a la soledad o una residencia

Guardar

Loli Benlloch

Godella (Valencia), 7 feb (EFE).- Envejecer entre amigos como alternativa a la soledad o a una residencia llevó a crear la cooperativa valenciana Resistir en 2016, con el sueño de impulsar la construcción de viviendas colaborativas en las que tener una casa independiente junto a espacios comunes en los que convivir y hacer actividades compartidas.

Una década después, están a punto de materializarse las primeras coviviendas de la Comunitat Valenciana en Godella, a diez kilómetros de València, donde se están acabando de construir 21 viviendas de una o dos habitaciones y de rehabilitar justo al lado una antigua casa señorial de 450 metros cuadrados que utilizarán como centro cívico y social.

Llegar hasta aquí "ha sido complicado, ha sido desagradable, ha sido una paliza..., puedes poner el adjetivo que quieras. Pero aquí estamos, y pensamos estar", explica a EFE Martín García, el primer presidente de Resistir y actual vocal del consejo rector de la cooperativa, además de uno de los socios que estrenarán estas instalaciones.

Cuando empezó esta aventura que impulsó una quincena de amigos a los que les inspiraba esta fórmula nacida en Dinamarca llamada también 'cohousing' tenían en torno a 65 años de media. Ahora hay que sumarles diez años y muchas horas de trabajo, pero aseguran que "ha merecido la pena" y que están "felices, ilusionados y contentos".

La previsión es que antes del verano puedan trasladarse ya a estas viviendas colaborativas, cuyas obras empezaron hace tres años y que, como buenos jubilados, algunos visitan todas las semanas para ver su evolución, pese a que todavía no pueden entrar al interior.

Este proyecto, denominado 'Conviure Godella' (Convivir Godella), se ha podido desarrollar gracias a que han encontrado a un inversor que ha asumido el coste del suelo y la edificación -unos 3,5 millones de euros- y espera amortizarlo en unos años con el alquiler mensual que recibirá de la cooperativa por los 21 arrendatarios.

Los futuros inquilinos no han pagado nada de momento: solo la aportación para ser socios de esta cooperativa (600 euros) y una cuota de diez euros mensuales para gastos de administración. Una vez se instalen, calculan que pagarán un alquiler medio de mil euros -según los metros y la altura de cada casa-, inferior a cómo está el mercado.

Durante el proceso han ido abaratando costes gracias a medidas como no construir garaje o no tener lavadoras en cada casa, sino unas de uso común, y les queda definir en asamblea qué servicios tendrán en el edificio común, que quieren abrir al uso del vecindario, como una cocina grande, gimnasio o una sala medicalizada.

Tanto Martín García, de 76 años, como Goya Gil, de 81, y Enrique Rubio, de 74, aseveran que no quieren ir a una residencia en la etapa final de sus vidas, sino vivir en un lugar donde se conozcan todos, puedan hacer actividades en el recinto y también organizar salidas al cine o a exposiciones en compañía, y luego cada uno tener su casa con cocina y baño adaptado.

"Irnos a una residencia es lo último, ahí no se puede vivir", asevera Martín, quien antes de jubilarse era economista y funcionario de la Administración del Estado y se mudará a Godella solo, pero sabe que va a estar "muy acompañado" y rodeado de "toda esta gentecilla" que le da "mucha marcha".

Goya fue profesora de Latín, es viuda -su marido era un arquitecto enamorado de las coviviendas, pero "se le ocurrió morirse"-, se instalará con su hermana y asegura a EFE que disfrutará con los amigos que ha ido haciendo en la cooperativa estos años en los que lo que parecía "una locura" o algo "utópico" está a punto de hacerse realidad.

"Mi idea es clarísima: nada de residencias, nada de estar aparcado en casa con una persona viendo la tele todo el día, sino todo lo contrario, la máxima actividad y la máxima sociabilidad posible", reivindica Enrique, quien antes de jubilarse trabajaba en banca y se mudará junto a su mujer, que tiene una dependencia severa.

Aunque han tenido lista de espera, en estos momentos hay cuatro casas disponibles, que estarían encantados de que las ocupara gente joven, pues la cooperativa quiere ser intergeneracional.

Mientras llega el momento del traslado, se dedican a explorar el entorno: ya saben que el centro de salud está a menos de 6 minutos en autobús y la estación de metro a 7 minutos a pie en bajada "y a 14 minutos en subida", bromean. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Barça mide su reacción ante el mejor Girona pendiente de Satoransky y Punter

Infobae

61 migrantes salen del CETI de Ceuta hacia la Península por la máxima presión del recinto

Infobae

Activan 639 máquinas quitanieves ante el aviso de nevadas en Castilla y León y Madrid

Infobae

Hasta 1.036.325 aragoneses están llamados este domingo a elegir a los 67 diputados autonómicos

Hasta 1.036.325 aragoneses están llamados

Maestre cree que PP busca convertir Madrid en "decorado" para hablar del "meme" y atraer a "millonarios inflacionistas"

Maestre cree que PP busca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Ir a trabajar con 38

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey