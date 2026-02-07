Espana agencias

Las grandes eléctricas comparecen en la comisión de investigación del apagón del Senado

Madrid, 7 feb (EFE).- Esta semana es el turno de las eléctricas para dar su versión sobre el inédito apagón del pasado 28 de abril en la comisión de investigación del Senado que analiza este cero eléctrico y donde comparecerán el jueves 12, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle.

El motivo de la comparecencia es, según recoge la agenda del Senado, "informar sobre su visión acerca del apagón del 28 de abril y dar traslado de la información con la que cuentan como productores de energía eléctrica".

Dicha comisión de investigación se aprobó el pasado 21 de mayo en el Senado, donde tiene mayoría el Partido Popular, y se constituyó el 12 de junio para analizar la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril.

La semana pasada fueron los representantes de algunos de los sectores afectados por el apagón los que comparecieron en la misma para dar su visión de lo ocurrido y de cómo afectó a sus industrias.

En concreto, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, defendió que el gestor de la infraestructura ferroviaria "es un afectado, no un responsable" del apagón del 28 de abril de 2025 y cifró en dos millones los daños en la infraestructura ferroviaria relacionados con elementos eléctricos afectados durante el apagón.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Carlos Antonio Navalpotro, también compareció la semana pasada en una intervención en la que estimó el coste del apagón para sus asociados en 13 millones de euros y en otros 12 millones en concepto de lucro cesante.

Durante estos meses, han pasado por ella tanto expertos, como representantes políticos, de reguladores o de Red Eléctrica, que en su mayoría han comparecido en un formato pregunta respuesta.

En varias sesiones de esta comisión comparecieron diferentes cargos del operador del sistema, Red Eléctrica de España, como su presidenta Beatriz Corredor, el 11 de septiembre o el consejero delegado de REE, Roberto García Merino, el 18 de noviembre.

Asimismo, comparecieron ante la comisión otros directivos de REE, como la directora general de operación, Concepción Sánchez; el director de programación de operación, Tomás Domínguez o el director de operación en tiempo real, Juan Bola.

Entre los comparecientes previos, también estuvo la directora de regulación de la Asociación de empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marta Castro.

Las intervenciones de Bogas y Ruiz-Tagle se producirán unos días antes de que las grandes eléctricas publiquen sus cuentas de 2025, que están previstas que se presenten durante este mes de febrero.

Asimismo, llegan en un nuevo momento de tensión entre empresas y operador del sistema respecto a las inversiones en las redes de transporte del sistema eléctrico. EFE

