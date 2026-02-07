Espana agencias

Las dudas en la defensa del Sporting contra la moral renovada del Huesca

Gijón/Huesca, 7 feb (EFE).- El Sporting de Gijón, noveno en la clasificación, recibirá este domingo en El Molinón al Huesca, decimoctavo y nueve puntos por detrás, entre los problemas físicos en el centro de la defensa rojiblanca, que llega muy mermada al encuentro, y la moral renovada de su rival, tras salir del descenso.

En el conjunto asturiano, Eric Curbelo y Lucas Perrin arrastraron diferentes molestias a lo largo de la semana, por lo que no pudieron entrenar con normalidad al ritmo de sus compañeros.

Además, la lesión que sufrió Pablo Vázquez en Eibar la pasada semana apuntaba a dejarlo fuera de la convocatoria ante el Huesca, pero las pruebas médicas descartaron una lesión grave, por lo que se mantiene como duda hasta última hora.

Las sensaciones de los tres futbolistas este domingo marcarán su inclusión definitiva en la convocatoria de Borja Jiménez, que no se conocerá de forma excepcional hasta horas antes del encuentro.

En una situación similar está el extremo Gaspar Campos, que, tras varias semanas de recuperación, sumó varios días de entrenamiento parcial con el grupo, aunque no apunta a llegar a tiempo ante los oscenses.

Más allá del lesionado de larga duración Mamadou Loum, la única baja confirmada al cien por cien es la de Juan Otero. El colombiano cumplirá el primero de los dos partidos de sanción por su expulsión con roja directa la pasada semana ante el Eibar.

Con todo, Borja Jiménez apunta a hacer cambios en su once inicial, especialmente en defensa, en un duelo que el técnico definió como una "revancha" de la derrota de la primera vuelta, por 2-0 el pasado 23 de noviembre.

Yáñez se mantendría como fijo en portería, al igual que Rosas y Oliván en los laterales, por lo que queda por solucionar el centro de la defensa, donde el recién llegado Andrés Cuenca y Diego Sánchez, ambos zurdos, son los únicos en plenas condiciones físicas.

El estado físico de Curbelo, especialmente, marcará la posible titularidad del grancanario, que viene siendo clave para Jiménez desde su llegada al banquillo.

En el medio del campo, el abulense recupera a Nacho Martín tras cumplir sanción y apunta a la titularidad junto a Manu Rodríguez y Álex Corredera.

Por delante, Dubasin y Gelabert se mantendrán como intocables, ya sea como extremos con marcada tendencia interior o formando una doble punta con el recambio de Otero en el once, que podría suponer el estreno como titular del fichaje invernal Andrés Ferrari.

Enfrente, el Huesca viaja reactivado tras ganar la última jornada en casa ante el Cádiz, en un buen partido del conjunto oscense que le permitió salir de la zona de descenso.

El partido supone un reto para el equipo azulgrana, porque esta temporada le está costando sacar puntos fuera de casa y el objetivo es dar la vuelta ya a una adversidad que representa una rémora en sus aspiraciones de salvar la categoría.

En el mercado de invierno, el conjunto oscense se ha reforzado con jugadores de calidad y experiencia y se espera que dé un salto tanto en el juego como en los resultados.

Para el encuentro ante el Sporting ya podrían estar algunas de las últimas incorporaciones, como el jugador de Ghana que llega de la liga croata Michael Agbekpornu y Jaime Seoane, que ha regresado al Huesca como el fichaje estrella del mercado de invierno. También se espera con ilusión al jugador internacional uruguayo Ignacio Laquintana, que ya realizó un par de entrenamientos.

En todo caso, no se esperan cambios en la alineación inicial para el partido ante el Sporting, ya que los que jugaron ante el Cádiz cuajaron un buen partido y se espera que el entrenador, Jon Pérez 'Bolo', repita el mismo once.

Alineaciones probables:

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Curbelo, Diego Sánchez, Oliván; Nacho Martín, Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert y Ferrari.

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Pulido, Alonso; Sielva, Álvarez; Ojeda, Portillo, Cantero; y Escobar.

Árbitro: Gorka Etayo (C. Vasco).

Estadio: El Molinón.

Horario: 18:30. EFE

