LaLiga, Real Madrid, Sevilla y Cádiz expresan su pesar por la muerte de Manolín Bueno

Cádiz, 7 feb (EFE).- LaLiga, el Cádiz CF, el Real Madrid y el Sevilla FC expresaron su pesar por el fallecimiento a los 86 años del exjugador Manolín Bueno, este sábado en la capital gaditana, y enviaron sus condolencias a los familiares y amigos del que fuera 'eterno' suplente del extremo izquierdo Paco Gento en el legendario equipo madridista de los años 60.

El Cádiz CF, club donde comenzó su carrera como profesional y en el que sólo estuvo una campaña por su temprano fichaje por el Real Madrid, trasladó su pésame en la red social X por la muerte de Manuel Bueno Cabral, conocido como 'Manolín Bueno' y nacido en Sevilla el 5 de febrero de 1940, aunque se crió desde niño y residía en Cádiz.

"Leyenda del fútbol, orgulloso gaditano y cadista que defendió nuestra camiseta en la temporada 58-59. Descanse en paz", indicó la entidad cadista.

También mostró su pesar en un comunicado oficial el club madridista, en el que el exfutbolista andaluz militó doce campañas. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid", destacó.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos", señaló el club blanco, al tiempo que "hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz", añade el escrito.

También resaltó que Manolín Bueno "defendió la camiseta del Real Madrid durante 12 temporadas. En todo ese tiempo, desde 1959 hasta 1971, ganó 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 8 Ligas y 2 Copas de España".

"LaLiga lamenta el fallecimiento de Manolín Bueno y manda sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz", fue, por su parte, el mensaje de esta entidad en la red social X

En un comunicado difundido en la noche de este sábado, el Sevilla FC hace un repaso a los logros de Manolín durante su carrera futbolística y también lamenta la pérdida del que fue su jugador entre 1971 y 1973, justo antes de su retirada.

"El Sevilla FC desea transmitir públicamente sus condolencias a la familia y allegados. Descanse en paz", indica en su nota. EFE

