LaLiga forja a las futuras estrellas del fútbol asiático en un torneo en Bangkok

Bangkok, 7 feb (EFE).- Cientos de jóvenes futbolistas procedentes de ocho países asiáticos se miden esta semana en Bangkok en el Torneo Juvenil de LaLiga, de donde podrían salir algunas de las futuras estrellas del continente.

Divididos en cinco categorías por edades (menores de 8, 10, 12, 14 y 16 años), 84 equipos, como el chino Zhejiand FC, el japonés Shonan Bellmare y el tailandés Chonburi FC, buscan la gloria en esta segunda edición del campeonato, que comenzó el jueves y finaliza el domingo.

Anak Na Bangxang, delegado para Tailandia de LaLiga, destaca a EFE el ambiente "fantástico" de este torneo que ofrece "un escenario para que todos los jóvenes talentosos, tanto tailandeses como internacionales, compitan y brillen durante los cuatro días".

Tailandia se ha convertido en un "centro clave para el desarrollo del fútbol base en el Sudeste Asiático", señala por su lado Iván Codina, director general de LaLiga en el Sudeste Asiático, en un comunicado.

Alrededor de 2.000 jugadores y entrenadores son parte de estos partidos que brindan un escenario de alto nivel a los jóvenes deportistas para demostrar su calidad y adquirir experiencia.

"Al crear una plataforma donde los jugadores jóvenes puedan competir, aprender e inspirarse, reforzamos el compromiso a largo plazo de LaLiga con el desarrollo juvenil y el apoyo al ecosistema del fútbol en toda la región Asia-Pacífico", remarca Codina.

El Torneo Juvenil de LaLiga, cuya primera vez en Tailandia tuvo lugar en noviembre de 2024, es parte del compromiso de la competición española con el fútbol base y el desarrollo de jóvenes talentos. EFE

