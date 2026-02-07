La selección será homenajeada este domingo en un acto con el presidente de la RFEF

Madrid, 7 feb (EFE).- La selección española de fútbol sala será recibida este domingo a las 14.00 horas en el Hotel Meliá Barajas de Madrid tras conquistar su octavo título europeo después de una espera de 10 años.
El equipo se impuso en la final a Portugal por 5-3, logrando un triunfo que consolida su dominio en el fútbol sala continental al sumar ya ocho campeonatos de los 13 disputados.
El acto contará con la presencia de los jugadores y el cuerpo técnico, así como de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quienes participarán en la ceremonia de homenaje y reconocimiento. EFE
