La noruega Ström da la gran sorpresa al derrotar a Nika Prevc en el trampolín normal

Adrián R. Huber

Solda (Italia), 7 feb (EFE).- La noruega Anna Odine Ström protagonizó la gran sorpresa del arranque de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al ganar oro este sábado, en el trampolín normal de Predazzo, donde relegó al segundo puesto a la eslovena Nika Prevc, la gran dominadora de los saltos de esquí nórdico y principal favorita, que se tuvo que conformar, por sólo nueve décimas, con la medalla de plata.

Ström, nacida en Alta hace 27 años, saltó 100 y 101 metros y ganó con 267,4 puntos, sólo nueve décimas más que Prevc, que completó un intento de 98 en la primera manga y saltó 99 metros y medio en la segunda; que no alteró los tres primeros puestos de la inicial, ya que la japonesa Nozomi Maruyama, tercera provisional en el primer acto, añadió un salto de 100 metros a su primer intento, de 97; y mantuvo ese puesto para capturar la medalla de bronce, con 261,8 unidades.

Cualquiera que hubiese apostado este sábado por el primer oro de saltos de trampolín de los Juegos lo hubiese hecho, sin dudarlo un solo instante, por Prevc: Y muy pocos lo hubieran hecho por Ström, que es cuarta en la Copa del Mundo, a casi 900 puntos de los 1.936 con los que arrasa en la competición de la regularidad Nika; que cuenta trece victorias esta temporada, frente a una de la noruega.

Pero estos son los Juegos Olímpicos, no es la Copa del Mundo, en la que Prevc, siete años más joven que Ström, cuenta 35 triunfos, frente a los cuatro de la nórdica.

Todos estos datos no sirvieron para nada. Este sábado, la noruega fue la única de las cincuenta participantes -reducidas a treinta tras la primera ronda- que repitió saltos de tres dígitos; y, aunque fuera de forma apretada, se hizo merecida acreedora al oro.

A Nika puede que la haya podido la presión de partir como gran favorita al único trofeo que le queda por ganar en su aún corta pero ya muy sobresaliente carrera deportiva; ése quizá fuese el motivo, también, por el que en vez de celebrar la plata acabó llorando tras la ceremonia de entrega de medallas.

No obstante, la 'mujer pájaro' de Kranj tendrá una nueva oportunidad -sin contar las pruebas por equipos- mucho más clara: en el trampolín grande, una prueba que debuta (en el caso de las mujeres) en el calendario olímpico; y en la que el próximo 15 de febrero todo el mundo volverá a apostar por ella.

Si mantiene su progresión, Nika, la menor de cuatro hermanos 'voladores' -hay otra más pequeña, Bea, que no salta: se dedica al ballet- puede acabar convirtiéndose en la más exitosa de la gran saga de saltadores eslovenos que, en esos momentos, lidera su hermano Domen, de 26; ganador, a principios de enero, del Cuatro Trampolines y el gran favorito en las pruebas masculinas.

Domen, que emuló, diez años después, a Peter Prevc, ganador del 'Vierschanzentournee' en 2016 - convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en ganar el prestigioso torneo navideño a lo largo de sus 74 ediciones-, es líder destacado de la Copa del Mundo, en la que cuenta, tras sus dos victorias en Willingen (Alemania), once triunfos este curso; dos menos que su hermana menor.

Al igual que Domen -que debutará el lunes en la competición masculina-, Nika puede estar ante otra temporada perfecta ,si ambos hacen historia en Predazzo ganando cada uno al menos un oro.

Otro hermano, Cene -comentarista de televisión en esta cita olímpica- no iguala el palmarés de los demás, pero hace cuatro años ganó, en los Juegos de Pekín, la plata olímpica por equipos; en un cuarteto que también integró Peter, el mayor, miembro en Predazzo del equipo técnico de saltos de Eslovenia.

La exitosa familia de Kranj sufrió este sábado un pequeño revés con la para ellos insuficiente plata de Nika. Una situación que, sin duda, se podrá revertir durante las próximas jornadas.

La gran triunfadora del día fue, no obstante, Ström; que, con un palmarés bastante inferior, protagonizó la primera gran sorpresa de estos Juegos, al dejar con un palmo de narices no sólo a Prevc, sino a Maruyama; que, segunda en la Copa del Mundo, en la que suma seis victorias -todas esta temporada-, venía a por plata, pero en su caso sí se conformó con el bronce.

La austriaca Lisa Eder y otra noruega, Eirin Maria Kvandal, intercambiaron los puestos de la primera ronda; y finalizaron cuarta y quinta, respectivamente. Heidi Dyhre Traaserud mantuvo para Noruega su sexta plaza inicial; y la alemana Selina Freitag, otra saltadora de familia -su hermano Richard, ya retirado, no desentonó entre la elite- avanzó cuatro posiciones y concluyó séptima en la rampa de Predazzo. EFE

