La Junta de Extremadura acuerda el desalojo voluntario de tres pedanías de Badajoz

Mérida, 7 feb (EFE).- La Junta de Extremadura ha acordado desalojar de manera voluntaria las poblaciones de Gévora, Novelda y Sagrajas, pedanías de Badajoz, ante la posible incomunicación de las tres por la crecida de los ríos y riberas próximos.

Según ha informado la presidenta de la Junta, María Guardiola, en un mensaje en la red social X, el máximo nivel de agua se prevé entre las 2:00 y las 06:00 horas, lo que aislaría a las poblaciones "durante un período indeterminado", entre 1 y 8 horas, según ha detallado.

Además, se ha puesto en marcha un dispositivo médico extraordinario en Gévora por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) y Cruz Roja tendrá una ambulancia todoterreno con un técnico en la zona.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido a los vecinos que tengan precaución y "muchísimo cuidado" ante los niveles muy altos de los ríos y una noche "muy complicada" la que espera, con el río Guadiana "previsto en máximos".

"Recibidos datos de CHG se prevé esta noche un aumento muy significativo del cauce y nivel de Gévora y Zapatón. Niveles previstos superiores a jueves", ha apuntado en redes sociales.

Según ha indicado, podría haber afectación a partir de la noche de las carreteras N-523 y EX209.

Asimismo, Gragera ha recordado que la evacuación de las casas aisladas y Rincón de Caya no es voluntaria y ha afirmado que patrullas de Guardia Civil y Policía Local se encuentran esta tarde en el lugar para evacuar a aquellos que hubieran vuelto indebidamente.

Tras la reunión de coordinación de esta mañana, la Junta de Extremadura mantuvo las evacuaciones vigentes en distintas poblaciones debido al temporal y puso en preaviso a la población de Balboa (Badajoz), desalojos que "con toda probabilidad" podrán repetirse esta tarde o noche en Valuengo y La Bazana, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), cuyos vecinos regresaron a sus domicilios el viernes.

De unos 400 habitantes, la pedanía pacense de Balboa ya estaba pendiente este viernes ante la crecida del río Limonetes.

También se mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda la región, así como el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que gestiona todas las emergencias de la región. EFE