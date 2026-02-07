Espana agencias

La Junta de Extremadura acuerda el desalojo voluntario de tres pedanías de Badajoz

Guardar

Mérida, 7 feb (EFE).- La Junta de Extremadura ha acordado desalojar de manera voluntaria las poblaciones de Gévora, Novelda y Sagrajas, pedanías de Badajoz, ante la posible incomunicación de las tres por la crecida de los ríos y riberas próximos.

Según ha informado la presidenta de la Junta, María Guardiola, en un mensaje en la red social X, el máximo nivel de agua se prevé entre las 2:00 y las 06:00 horas, lo que aislaría a las poblaciones "durante un período indeterminado", entre 1 y 8 horas, según ha detallado.

Además, se ha puesto en marcha un dispositivo médico extraordinario en Gévora por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) y Cruz Roja tendrá una ambulancia todoterreno con un técnico en la zona.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido a los vecinos que tengan precaución y "muchísimo cuidado" ante los niveles muy altos de los ríos y una noche "muy complicada" la que espera, con el río Guadiana "previsto en máximos".

"Recibidos datos de CHG se prevé esta noche un aumento muy significativo del cauce y nivel de Gévora y Zapatón. Niveles previstos superiores a jueves", ha apuntado en redes sociales.

Según ha indicado, podría haber afectación a partir de la noche de las carreteras N-523 y EX209.

Asimismo, Gragera ha recordado que la evacuación de las casas aisladas y Rincón de Caya no es voluntaria y ha afirmado que patrullas de Guardia Civil y Policía Local se encuentran esta tarde en el lugar para evacuar a aquellos que hubieran vuelto indebidamente.

Tras la reunión de coordinación de esta mañana, la Junta de Extremadura mantuvo las evacuaciones vigentes en distintas poblaciones debido al temporal y puso en preaviso a la población de Balboa (Badajoz), desalojos que "con toda probabilidad" podrán repetirse esta tarde o noche en Valuengo y La Bazana, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), cuyos vecinos regresaron a sus domicilios el viernes.

De unos 400 habitantes, la pedanía pacense de Balboa ya estaba pendiente este viernes ante la crecida del río Limonetes.

También se mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda la región, así como el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que gestiona todas las emergencias de la región. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desalojadas más de 80 familias en Ubrique (Cádiz) por crecida del río y desprendimientos

Infobae

Albares constata las buenas relaciones políticas con Argelia y Mauritania

Infobae

Desalojados de nuevo varios vecinos de Lora (Sevilla) que habían vuelto a sus casas

Infobae

Fallece Jesús Fuentes Lázaro, presidente preautonómico de Castilla-La Mancha y referente del socialismo

Fallece Jesús Fuentes Lázaro, presidente

Arrasate: "En estos campos no basta con estar bien, hay que tener eficacia"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros