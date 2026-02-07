Karlsson lidera el doblete sueco en esquí de fondo

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- Frida Karlsson conquistó este sábado la medalla de oro en esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) y lideró el doblete sueco en el podio junto a su compatriota Ebba Andersson, que ganó la plata.
Karlsson, de 26 años, registró un tiempo de 53:45.2 en el recorrido (10 km + 10 km) de la prueba, mientras que Andersson llegó a meta casi un minuto después con 54:36.2.
La medalla de bronce fue para la noruega Heidi Weng con 55:11.9. EFE
