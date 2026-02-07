Javier Alberola, árbitro del Valencia-Real Madrid; Mateo Busquets, en el Atletico-Betis

Madrid, 7 feb (EFE).- Javier Alberola, del Comité de Castilla-La Mancha, será el árbitro del Valencia-Real Madrid en Mestalla, mientras que Mateo Busquets, del Balear, dirigirá el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Betis en el estadio Metropolitano, según informó este sábado la Real Federación Española de Fútbol.

Además, Alejandro Muñiz, del Comité Gallego, ha sido designado como el colegiado del Athletic Club-Levante en San Mamés y Juan Martínez, del Comité Valenciano, para el Alavés-Getafe en Mendizorroza.

En cuanto a los árbitros de VAR, Jorge Figueroa estará en el Valencia-Real Madrid, Daniel Trujillo en el Atlético-Betis, David Gálvez en el Athletic-Levante y Iván Caparrós en el Alavés-Getafe. EFE