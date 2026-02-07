Espana agencias

Javier Alberola, árbitro del Valencia-Real Madrid; Mateo Busquets, en el Atletico-Betis

Guardar

Madrid, 7 feb (EFE).- Javier Alberola, del Comité de Castilla-La Mancha, será el árbitro del Valencia-Real Madrid en Mestalla, mientras que Mateo Busquets, del Balear, dirigirá el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Betis en el estadio Metropolitano, según informó este sábado la Real Federación Española de Fútbol.

Además, Alejandro Muñiz, del Comité Gallego, ha sido designado como el colegiado del Athletic Club-Levante en San Mamés y Juan Martínez, del Comité Valenciano, para el Alavés-Getafe en Mendizorroza.

En cuanto a los árbitros de VAR, Jorge Figueroa estará en el Valencia-Real Madrid, Daniel Trujillo en el Atlético-Betis, David Gálvez en el Athletic-Levante y Iván Caparrós en el Alavés-Getafe. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las dudas en la defensa del Sporting contra la moral renovada del Huesca

Infobae

Lindsey Vonn acaba tercera el último entrenamiento para el descenso, que dominó Johnson

Infobae

El Sevilla solicita a LaLiga el aplazamiento del partido ante Girona por 'alerta naranja'

Infobae

La presa de Arcos reduce el desembalse y facilita el regreso de vecinos a sus casas

Infobae

Los vecinos de Grazalema podrán entrar al pueblo para recoger animales o medicinas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia ‘salva’ del derribo

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami