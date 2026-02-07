Espana agencias

Ibon Navarro: “Los jugadores que estaban sanos son los que han sacado el partido”

Guardar

Málaga, 7 feb (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó el papel de “cinco o seis jugadores con energía” que estaban “sanos” y que ayudaron al triunfo por 91-79 ante Morabanc Andorra, quienes jugaron "muy serios y muy duros".

“Nos ha costado mucho entrar en ritmo, teníamos demasiados jugadores con problemas que no nos permitían estar bien, algunos tocados, y eso que nos hizo perder energía atrás y en los balances defensivos tras malos tiros”, comenzó Navarro en su valoración en rueda de prensa.

“En la segunda parte hemos ajustado en el bloqueo directo y hemos jugado con los sanos, hemos encontrado a cinco o seis jugadores con energía que nos han ayudado a sacar un partido muy difícil”, dijo, refiriéndose Chris Duarte (18 puntos), Justin Cobbs (17), Kendrick Perry (14) o Augustine Rubit (12), entre otros.

“Los jugadores que estaban sanos son los que han sacado el partido”, resumió, ya que “James Webb arrastraba una fiebre, Tyson Pérez y su dolor en el talón, Tyler Kalinoski con molestias aún [en su brazo]. No mejorará nadie de manera espectacular en los próximos días, pero a ver si podemos sumar a jugadores por lo menos con menos problemas”, deseó.

“MoraBanc Andorra ha jugado muy serio, muy duro, mandándonos muy lejos. En cuanto hemos ido hacia dentro, bajado su línea defensiva y metido tiros de tres hemos mejorado”, dijo el técnico vitoriano sobre su exequipo, al que entrenaba antes de fichar por Unicaja.

Sobre el papel de Emir Sulejmanovic destacó que “es un cuatro que rebotea muy bien, que pasa muy bien en el lado izquierdo y que tiene muchísima energía. Hoy ganamos el partido porque se pone a jugar de cuatro”.

Respecto al pívot Augustine Rubit, recordó que “no es fácil para un jugador que no se recuperó bien de su lesión adaptarse tan rápido, le cuesta mucho tiempo. Está muy por la labor de distribuir juego como hace Kravish, físicamente es un monstruo de la zona e intentamos que lance más tiros”, aunque a Kravish “lo vamos a echar de menos siempre” porque “es muy importante para nosotros”.

Además, quiso agradecer a la afición cajista en una noche donde hubo 8.390 espectadores pese a las lluvias en Málaga: “Han sido muy importante en los últimos siete minutos, gracias a todos, porque no estaba hoy el día para venir”. EFE

afl/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un herido por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Infobae

95-106. Cacok lidera el triunfo de un sólido UCAM Murcia en Lugo

Infobae

Andalucía atiende 722 emergencias por la borrasca Marta y mantiene 11.089 desalojados

Infobae

Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen)

Infobae

Corbalán: “Supimos mantener la diferencia y estar concentrados cuando más importaba”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros