Ibon Navarro: “Los jugadores que estaban sanos son los que han sacado el partido”

Málaga, 7 feb (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó el papel de “cinco o seis jugadores con energía” que estaban “sanos” y que ayudaron al triunfo por 91-79 ante Morabanc Andorra, quienes jugaron "muy serios y muy duros".

“Nos ha costado mucho entrar en ritmo, teníamos demasiados jugadores con problemas que no nos permitían estar bien, algunos tocados, y eso que nos hizo perder energía atrás y en los balances defensivos tras malos tiros”, comenzó Navarro en su valoración en rueda de prensa.

“En la segunda parte hemos ajustado en el bloqueo directo y hemos jugado con los sanos, hemos encontrado a cinco o seis jugadores con energía que nos han ayudado a sacar un partido muy difícil”, dijo, refiriéndose Chris Duarte (18 puntos), Justin Cobbs (17), Kendrick Perry (14) o Augustine Rubit (12), entre otros.

“Los jugadores que estaban sanos son los que han sacado el partido”, resumió, ya que “James Webb arrastraba una fiebre, Tyson Pérez y su dolor en el talón, Tyler Kalinoski con molestias aún [en su brazo]. No mejorará nadie de manera espectacular en los próximos días, pero a ver si podemos sumar a jugadores por lo menos con menos problemas”, deseó.

“MoraBanc Andorra ha jugado muy serio, muy duro, mandándonos muy lejos. En cuanto hemos ido hacia dentro, bajado su línea defensiva y metido tiros de tres hemos mejorado”, dijo el técnico vitoriano sobre su exequipo, al que entrenaba antes de fichar por Unicaja.

Sobre el papel de Emir Sulejmanovic destacó que “es un cuatro que rebotea muy bien, que pasa muy bien en el lado izquierdo y que tiene muchísima energía. Hoy ganamos el partido porque se pone a jugar de cuatro”.

Respecto al pívot Augustine Rubit, recordó que “no es fácil para un jugador que no se recuperó bien de su lesión adaptarse tan rápido, le cuesta mucho tiempo. Está muy por la labor de distribuir juego como hace Kravish, físicamente es un monstruo de la zona e intentamos que lance más tiros”, aunque a Kravish “lo vamos a echar de menos siempre” porque “es muy importante para nosotros”.

Además, quiso agradecer a la afición cajista en una noche donde hubo 8.390 espectadores pese a las lluvias en Málaga: “Han sido muy importante en los últimos siete minutos, gracias a todos, porque no estaba hoy el día para venir”. EFE

afl/asc