Hoy será noticia. Domingo, 8 de febrero

TIEMPO BORRASCA

Sigue la alerta por la borrasca Marta

Madrid (EFE).- Casi toda España está en alerta este domingo por la borrasca Marta, con lluvias fuertes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, y los mayores registros en sierras de Andalucía ya muy castigadas, al tiempo que se anuncian acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro y la mitad norte peninsular, probables también en zonas aledañas de ambas mesetas.

Andalucía espera este domingo lluvias menos intensas, pero no se despide aún del tren de borrascas que sacude a la región y que mantiene en vilo a miles de personas que han sido desalojadas de sus viviendas, especialmente en Cádiz, y a los servicios de emergencia desplegados.

ARAGÓN ELECCIONES

Los aragoneses votan anticipadamente por un gobierno que volverá a tener que pactarse

Zaragoza (EFE).- Los aragoneses acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, convocadas después de que el presidente, el popular Jorge Azcón, no lograra un acuerdo para aprobar los presupuestos, y tras las que, según las encuestas, serán necesarios pactos para conformar gobiernos.

Azcón convocó las elecciones con la aspiración de no tener que depender de Vox para su investidura y para gobernar, pero las encuestas que le dan ganador de los comicios también prevén que el partido de Santiago Abascal casi duplique su fuerza, con lo que todo está abierto.

EL TIEMPO

La entrada de un nuevo frente deja este domingo más lluvias y rachas fuertes de viento

Madrid (EFE).- Este domingo será un día de transición entre el desplazamiento de la borrasca Marta, que irá alejándose hacia el nordeste, y la llegada de nuevos frentes desde el oeste en los próximos días que llegarán cargados de más lluvias y fuertes rachas de viento, y afectarán a las zonas ya anegadas por las anteriores borrascas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en amplias zonas del territorio, lluvias que serán más abundantes en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía, donde serán persistentes como continuación del episodio del día anterior, Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, pudiendo ser localmente fuertes e ir ocasionalmente con tormenta y granizo pequeño.

PREMIOS GAUDÍ

El Gran Teatre del Liceu acoge la gran gala del cine catalán

Barcelona (EFE).- Este domingo a partir de las 21:30 horas, en el Gran Teatre del Liceu, se celebra la gran gala del cine catalán, unos premios Gaudí que cumplen la mayoría de edad en esta edición tras un año plagado de éxitos de crítica y taquilla de las películas de producción catalana.

Son 25 categorías y 85 títulos de producción catalana a concurso, incluidas 'Romería', la más nominada; 'Sirat', cuyas responsables catalanas podrían ganar un Oscar dentro de unos días, y 'Tardes de soledad', de Albert Serra, que se ha convertido en el documental más nominado en la historia de los galardones de la Academia catalana.

EFE

fp