Espana agencias

Hoy será noticia. Domingo, 8 de febrero

Guardar

TIEMPO BORRASCA

Sigue la alerta por la borrasca Marta

Madrid (EFE).- Casi toda España está en alerta este domingo por la borrasca Marta, con lluvias fuertes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, y los mayores registros en sierras de Andalucía ya muy castigadas, al tiempo que se anuncian acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro y la mitad norte peninsular, probables también en zonas aledañas de ambas mesetas.

Andalucía espera este domingo lluvias menos intensas, pero no se despide aún del tren de borrascas que sacude a la región y que mantiene en vilo a miles de personas que han sido desalojadas de sus viviendas, especialmente en Cádiz, y a los servicios de emergencia desplegados.

ARAGÓN ELECCIONES

Los aragoneses votan anticipadamente por un gobierno que volverá a tener que pactarse

Zaragoza (EFE).- Los aragoneses acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, convocadas después de que el presidente, el popular Jorge Azcón, no lograra un acuerdo para aprobar los presupuestos, y tras las que, según las encuestas, serán necesarios pactos para conformar gobiernos.

Azcón convocó las elecciones con la aspiración de no tener que depender de Vox para su investidura y para gobernar, pero las encuestas que le dan ganador de los comicios también prevén que el partido de Santiago Abascal casi duplique su fuerza, con lo que todo está abierto.

EL TIEMPO

La entrada de un nuevo frente deja este domingo más lluvias y rachas fuertes de viento

Madrid (EFE).- Este domingo será un día de transición entre el desplazamiento de la borrasca Marta, que irá alejándose hacia el nordeste, y la llegada de nuevos frentes desde el oeste en los próximos días que llegarán cargados de más lluvias y fuertes rachas de viento, y afectarán a las zonas ya anegadas por las anteriores borrascas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en amplias zonas del territorio, lluvias que serán más abundantes en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía, donde serán persistentes como continuación del episodio del día anterior, Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, pudiendo ser localmente fuertes e ir ocasionalmente con tormenta y granizo pequeño.

PREMIOS GAUDÍ

El Gran Teatre del Liceu acoge la gran gala del cine catalán

Barcelona (EFE).- Este domingo a partir de las 21:30 horas, en el Gran Teatre del Liceu, se celebra la gran gala del cine catalán, unos premios Gaudí que cumplen la mayoría de edad en esta edición tras un año plagado de éxitos de crítica y taquilla de las películas de producción catalana.

Son 25 categorías y 85 títulos de producción catalana a concurso, incluidas 'Romería', la más nominada; 'Sirat', cuyas responsables catalanas podrían ganar un Oscar dentro de unos días, y 'Tardes de soledad', de Albert Serra, que se ha convertido en el documental más nominado en la historia de los galardones de la Academia catalana.

EFE

fp

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Paraguay se instala en el Grupo Mundial I de la Copa Davis 22 años después

Infobae

Chile desafía a España por un cupo en el Final 8

Infobae

Jorge Braz: “Estoy orgulloso de mis jugadores pese a la derrota ante España”

Infobae

Ponsarnau: "En el cara o cruz, como está pasando en los últimos partidos, ha salido cara"

Infobae

Matarazzo: "Tenemos que seguir ganando partidos para entrar en Europa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros