Finaliza sin heridos el atrincheramiento un hombre en su casa en Teulada (Alicante)

Alicante, 7 feb (EFE).- La Guardia Civil ha puesto fin al atrincheramiento de un hombre en su domicilio de Teulada (Alicante) durante cerca de cinco horas en una intervención en la que no ha habido heridos, según han informado este sábado a EFE fuentes del instituto armado.

El hombre se ha atrincherado sobre las 13:00 horas en su domicilio, según las fuentes, que no han precisado si iba armado o si había más personas con él en la casa.

Finalmente, sobre las 17:15 horas el hombre ha sido puesto "bajo control policial" en una intervención que ha concluido sin heridos.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que han sido alertados a las 13:07 horas y han movilizado al lugar un SAMU, pero finalmente una ambulancia municipal de Teulada ha trasladado a un hombre al Hospital de Dénia.

Las fuentes de la Guardia Civil han indicado que ahora se instruirán las diligencias policiales correspondientes para ser remitidas a la autoridad judicial competente.

El alcalde de la localidad, Raul Llobell, ha explicado a EFE que en el lugar hay agentes de la Guardia Civil y de la policía local que le han comunicado que está "todo controlado". EFE