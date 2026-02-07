Espana agencias

Felipe Orts termina cuarto en la victoria de Vanthourenhout en Middelkerke

Redacción Deportes, 7 feb (EFE).- El ciclista belga Michaël Vanthourenhout se impuso en la prueba de Middelkerke (Bélgiav) tras una hora y dos minutos, seguido muy cerca por sus compatriotas Niels Vandeputte, quien revalidó el título del Superprestigio, Gerben Kuypers y el español Felipe Orts.

La carrera superprestigio de Middelkerke era la última gran cita del calendario y ofreció una de las carreras más duras del invierno con arena y rectas con mucho barro donde las ciclistas tuvieron que tirar con mucha potencia durante todo el recorrido durante seis vueltas.

La carrera estuvo muy disputada entre Vanthourenhout y Vandenputte, ambos con mucho cuidado durante todo el recorrido, y eran Joris Nieuwenhuis y Gerben Kuypers, quienes marcaron el inicio de la carrera.

En la tercera vuelta, Vanthourenhout lanzó una remontada que le hizo pasar de la décima posición a la cabeza de la carrera justo cuando su compatriota Vandeputte hizo lo correspondiente para igualarle y disputar por el podio.

A dos vueltas para terminar, Kuypers sufrió un pinchazo lo que supuso que se descolgara y dejara en solitario a Vanthourenhout que reaccionó y dejó a su compañero atrás.

En lucha por el podio también estuvo el ciclista español Felipe Orts que no pudo aprovechar el pinchazo de Vandeputte y terminó cuarto en la clasificación.

Mientras Vanthourenhout celebró su primera victoria del Superprestigio en Middelkerke con el que cerró la campaña, Vandeputte se llevó la clasificación general, para revalidar la corona por segundo año consecutivo. EFE

