Extremadura mantiene evacuaciones y pone en preaviso de desalojo a otras poblaciones

Mérida, 7 feb (EFE).- La Junta de Extremadura mantiene las evacuaciones vigentes en distintas poblaciones debido al temporal y pone en preaviso a la población de Balboa (Badajoz), desalojos que "con toda probabilidad" podrán repetirse esta tarde o noche en Valuengo y La Bazana, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), cuyos vecinos regresaron a sus domicilios el viernes.

De unos 400 habitantes, la pedanía pacense de Balboa ya estaba pendiente este viernes ante la crecida del río Limonetes.

Durante la quinta reunión del CECOP en lo que va de semana, sucedida la mañana de este sábado 7 de febrero, el Ejecutivo ha decidido mantener la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

También se mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX) para toda la región, en base a los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas ante la llegada de la borrasca Marta.

La reunión ha estado presidida por el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, y en ella también han participado los alcaldes de los municipios de Badajoz, Coria, Jerez de los Caballeros, Madrigalejo, Moraleja, Montijo, Medellín, Barbaño y Burguillos del Cerro.

También seguirán las evacuaciones ya vigentes en Burguillos del Cerro; viviendas unifamiliares en el camino de Rincón de Caya, las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz; la urbanización La Isleta, en Coria; casas aisladas de Mengabril y Medellín.

Asimismo, se ha autorizado un preaviso de evacuación para la pedanía de Balboa, próxima a Badajoz, que "deberán permanecer atentos", además de alertado de la posible nueva evacuación de Valuengo y La Bazana.

En materia de infraestructuras, el puente de la Autonomía permanece cerrado en la ciudad de Badajoz por el incremento del caudal del río Guadiana.

La borrasca Marta ha llegado a Extremadura a las 6 de la mañana de este sábado y permanecen activadas todas las alertas meteorológicas por lluvias, nieve y viento en la comunidad autónoma.

La dirección del Plan INUNCAEX ha instado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad.

Circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos, son otras recomendaciones.

En las casas, mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua.

Además, ha expuesto que los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente. EFE

